UMBERTO RANIERI | MORTO ARTISTA DI STRADA Roma | la pista dell' aggressione omofoba

Paglieta. Morto l’artista UMBERTO RANIERI : picchiato a morte a Roma : Non ce l’ha fatta Umberto Ranieri . L’artista abruzzese di 53 anni era stato picchiato domenica sera in Largo Preneste a

Roma - morto il pittore UMBERTO RANIERI : era stato colpito con un pugno in strada. I carabinieri cercano un gruppo di giovani : Un pugno in pieno volto, dato all’improvviso, lo aveva mandato in coma. Oggi il pittore Umberto Ranieri, 53 anni, di origini abruzzesi, è morto in un ospedale di Roma. non aveva mai ripreso conoscenza e i medici avevano giudicato il coma irreversibile. Sul caso indagano i carabinieri. Secondo quanto ricostruito finora, l’artista stava parlando a largo Preneste, alla periferia della Capitale, con alcuni giovani e uno di questi, ...