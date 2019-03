Udinese | Nicola esonerato | Tudor possibile sostituto

Panchina Udinese - via l’allenatore : esonerato Davide Nicola : E’ notizia di poco fa l’esonero di Davide Nicola dalla Panchina dell’Udinese. Fatale all’ex tecnico del Crotone il poker subito a Napoli dopo un’illusoria rimonta che aveva fatto seguito alla sonante sconfitto in casa della Juventus. Prima di queste due sconfitte, erano arrivate le vittorie contro Chievo e Udinese. L’ormai ex tecnico bianconero paga però, probabilmente, una classifica molto pericolosa in ...

Udinese - colpo di scena in casa bianconera : esonerato Davide Nicola - torna Tudor : Il club bianconero ha deciso di sollevare dall’incarico il proprio allenatore, che paga le ultime sconfitte con Juventus e Napoli Secondo esonero in stagione in casa Udinese, il club bianconero ha deciso di esonerare Davide Nicola dopo le due sconfitte consecutive con Juventus e Napoli. Una scelta a sorpresa quella del presidente Pozzo considerando che, prima dei due ko con le prime della classe, erano arrivate due vittorie di fila ...

Nicola : 'La salvezza è la Champions per l'Udinese' : 'Osare mantenendo il giusto equilibrio'. È questa la chiave di volta secondo il tecnico dell'Udinese Davide Nicola con cui la sua squadra dovrà affrontare domani la gara di Napoli. Lo ha detto nella ...

Napoli Udinese formazioni probabili - le scelte di Ancelotti e Nicola : Napoli Udinese formazioni – La Serie A TIM 2018/2019 torna in campo per la 28^ giornata del campionato tra oggi e domenica 17 marzo. Domenica alle 18 scenderanno in campo Napoli e Udinese: la sfida del San Paolo sarà trasmessa su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite […] L'articolo Napoli Udinese formazioni probabili, le scelte di Ancelotti e Nicola è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

Juventus-Udinese - Nicola : “Prova insoddisfacente. Commessi troppi errori” : JUVENTUS UDINESE 4-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Davide Nicola, tecnico dell’Udinese, ha parlato della sconfitta contro la Juventus: “Siamo scesi in campo e non siamo riusciti a fare molte delle cose che ci eravamo prefissati. La prestazione non ci soddisfa, nel primo tempo l’essere passati in svantaggio dopo […] L'articolo Juventus-Udinese, Nicola: “Prova insoddisfacente. ...

Udinese - Nicola : “Alla Juventus sono ‘cannibali’ - contro di loro la nostra Champions” : Vigilia di Juventus-Udinese. Domani sera torinesi e friuliani si affronteranno nell’anticipo del venerdì. Alle parole di Allegri, che ha parlato di esclusioni eccellenti, fanno seguito quelle del tecnico Davide Nicola nella consueta conferenza stampa pregara. “La partita di domani – afferma l’allenatore – sarà la nostra Champions. In settimana ho esordito con i ragazzi con una semplice valutazione sui numeri: ...

Juventus-Udinese : i precedenti tra Allegri e Nicola : Domani sera scendono in campo Juventus e Udinese per l’anticipo della 27esima giornata di Serie A. Il tecnico della Juve, Massimiliano Allegri ha affrontato l’Udinese 27 volte in carriera tra serie A e serie B: 8 volte da calciatore con 1 vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte e 19 da allenatore. Allegri e Nicola si sono scontrati in veste di allenatori quattro volte. La prima sfida risale al 7 dicembre 2013, quando Allegri era il ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Davide Nicola - missione salvezza con l’Udinese : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’Uomo del giorno’, oggi è il turno di Davide Nicola, compleanno per l’allenatore dell’Udinese. L’ex allenatore del Crotone ha portato un salto di qualità per i bianconeri, ha compattato la squadra ed adesso l’obiettivo salvezza è a portata di mano. Buona anche la carriera da calciatore, poi la prima panchina con la Lumezzane, dove si è messo ...

