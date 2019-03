Udinese | esonerato Nicola | ex Juve nuovo allenatore dei friulani

Calcio : Udinese - esonerato Nicola : ANSA, - UDINE, 20 MAR - L'allenatore dell'Udinese Calcio, Davide Nicola, è stato esonerato questa mattina dalla società sportiva. Lo ha annunciato la società, aggiungendo che "a breve verranno ...

