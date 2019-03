Udinese | Davide Nicola esonerato dopo la sconfitta contro il Napoli | la voce | torna Tudor

Udinese esonera Davide Nicola : L'esonero di Davide Nicola è stato ufficializzato da una nota in cui "Udinese Calcio comunica di aver sollevato dall'incarico Mister Davide Nicola e i suoi collaboratori. Nel ringraziarli per questi ...

Calcio - l’Udinese esonera Davide Nicola. Friulani in zona retrocessione - Igor Tudor il candidato per la successione : L’Udinese ha esonerato Davide Nicola. Il tecnico dei Friulani ha pagato a caro prezzo la sconfitta contro il Napoli che ha relegato i bianconeri al quartultimo posto in classifica con un solo punto di vantaggio sul Bologna, in piena zona retrocessione. Il nome del successore non è ancora stato comunicato ufficialmente ma in pole position sembra esserci Igor Tudor, già sulla panchina dell’Udinese nella passata ...

Udinese - colpo di scena in casa bianconera : esonerato Davide Nicola - torna Tudor : Il club bianconero ha deciso di sollevare dall’incarico il proprio allenatore, che paga le ultime sconfitte con Juventus e Napoli Secondo esonero in stagione in casa Udinese, il club bianconero ha deciso di esonerare Davide Nicola dopo le due sconfitte consecutive con Juventus e Napoli. Una scelta a sorpresa quella del presidente Pozzo considerando che, prima dei due ko con le prime della classe, erano arrivate due vittorie di fila ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Davide Nicola - missione salvezza con l’Udinese : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’Uomo del giorno’, oggi è il turno di Davide Nicola, compleanno per l’allenatore dell’Udinese. L’ex allenatore del Crotone ha portato un salto di qualità per i bianconeri, ha compattato la squadra ed adesso l’obiettivo salvezza è a portata di mano. Buona anche la carriera da calciatore, poi la prima panchina con la Lumezzane, dove si è messo ...