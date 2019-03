Udinese | colpo di scena in casa bianconera | esonerato Davide Nicola

Napoli- Udinese - paura per Ospina! Brutto colpo alla testa : il portiere continua a giocare - poi crolla al suolo improvvisamente [VIDEO] : Scontro fra Pussetto e Ospina, il portiere colpito alla testa . L’ex Arsenal viene medica e continua a giocare , ma diversi minuti dopo crolla al suolo : paura al San Paolo Attimi di paura al San Paolo di Napoli durante la sfida tra i partenopei e l’Udinese. David Ospina ha subito un Brutto colpo alla testa , dovuto ad un contrasto, in uscita, con Pussetto. Il portiere è stato medicato e gli è stata applicata una fasciatura alla ...

Serie A : Juventus- Udinese - il colpo friulano si gioca a 10 - 00 : ROMA - Sulla base di precedenti e quote Juventus-Udinese sembra una partita a senso unico: la squadra di Allegri ha vinto cinque degli ultimi sei confronti contro i friulani e quest'anno in casa, ...

Torino batte Udinese - colpo del Frosinone in casa Samp : Vittoria importante dell’Atalanta in rimonta 2-1 sulla Spal. Così la squadra bergamasca sale provvisoriamente al quarto posto in classifica, in

Risultati Serie A 23ª Giornata – Atalanta formato Champions! Finale thriller fra Torino e Udinese : colpo Frosinone : L’ Atalanta batte la Spal e diventa la quarta forza del campionato. Il Torino supera l’ Udinese in un Finale thriller . colpo in coda del Frosinone : i Risultati dei match della 23ª Giornata di Serie A Il pomeriggio della 23ª Giornata di Serie A regala un poker di match davvero godibili, ricchi di spettacolo e verdetti inaspettati. Apre le danze la sfida delle 12:30 che vede Bologna e Genoa dividersi un pareggio grazie ai gol di ...

Calciomercato Udinese - doppio colpo in entrata per i bianconeri : presi un difensore e un centrocampista : Il club bianconero ha chiuso per un difensore inglese dal Watford e per Sandro, ormai ex centrocampista del Genoa Udinese attivissima in queste ultime ore di Calciomercato, il club bianconero ha chiuso una doppia operazione che fa felice Davide Nicola. Dal Watford arriva il difensore inglese Ben Wilmot, classe 1999 che andrà a rinforzare il reparto arretrato del club di Pozzo. Il secondo acquisto è quello di Sandro, ingaggiato dal Genoa ...