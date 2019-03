Uccisa la 25enne che era scomparsa nel Trapanese | fermate due persone

Nicoletta Indelicato - la 25enne brutalmente Uccisa in Sicilia da una coppia di fidanzati : è stata carbonizzata per una rivalità d’amore [GALLERY] : 1/9 ...

Marsala : Nicoletta - la 25enne scomparsa qualche giorno fa - è stata Uccisa - due fermi : Nicoletta Indelicato è stata ritrovata senza vita ieri sera. Si è concluso nella maniera più tragica il giallo della scomparsa della giovane scomparsa da Marsala (centro in provincia di Trapani) qualche giorno fa. Gli inquirenti non hanno alcun dubbio: è stata uccisa . Al momento sono state fermate - con l'accusa di omicidio - due persone, un uomo di 34 anni e una donna di 29, entrambi residenti nel trapanese. Il ritrovamento ed il fermo di due ...

Curno (Bergamo) - 25enne Uccisa : arrestato l'ex marito : E' accaduto sabato 2 febbraio a Curno , comune italiano della provincia di Bergamo, dove una giovane ragazza di 25 anni, Marisa Sartori è stata ritrovata senza vita all'interno del garage della casa dove abitano i genitori, una palazzina in via IV Novembre. La donna è stata aggredita improvvisamente mentre tornava a casa insieme alla sorella; ad aggredirla un uomo di 35 anni di origine tunisina, il suo ex marito , Ezzedine Arjoun, sposato nel 2012 ...

Bergamo - 25enne accoltellata e Uccisa in garage : fermato l'ex : Una terribile tragedia si è verificata questa notte a Curno, in provincia di Bergamo, dove una donna di 25 anni è stata uccisa con una coltellata al cuore dal suo ex compagno. Secondo le prime indiscrezioni che giungono dalla Lombardia pare che si sia trattato di un vero e proprio agguato. Il soggetto infatti, che è di nazionalità tunisina, ha atteso la vittima all'interno di un garage situato in via IV Novembre, lo stesso fa parte di un ...