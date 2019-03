' Turismo e cultura driver di attrattività per Milano'

Cultura e Turismo - deposito di ricchezza : vale il 6 per cento del Pil e 1 - 5 milioni di posti di lavoro. E uno su 4 è under 35 : Con la Cultura ci si mangia, eccome. Anzi, ci si nutre: perché non si tratta solo di Pil ma anche di ricadute sociali. I numeri lo confermano: nel 2017 il settore ha fatturato 92 miliardi di euro. Che sommati ai 153 miliardi generati dall’indotto più stretto fanno lievitare la cifra a 255 miliardi di euro in un anno. È il 6,1% della ricchezza totale prodotta in Italia, percentuale che salirebbe ancora di più se si sfruttassero a pieno tutte le ...