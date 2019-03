aldiladelcinema

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Conto alla rovescia per la 12^ edizione del Festival internazionale del film cortodiche ha l’obiettivo di valorizzare le diversità e renderle protagoniste al cinema.Molte ed entusiasmanti le novità introdotte quest’anno dalla manifestazione che oltre ai cortometraggi, documentari e spot valorizzerà anche i videoclip musicali attraverso il. La sezione dedicata ai videoclip, nata come costola del festival di cortometraggi, diventa infatti indipendente.“I videoclip musicali rappresentano un mezzo artistico di comunicazione ben preciso – dichiara Paola Tassone, Direttore artistico della manifestazione – Immagini, testi e musiche possono raccontare storie di rilevante valore sociale, grazie alla capacità della musica di dare voce a chi spesso non ne ha”.Per partecipare alcon il proprio videoclip sociale compilare il form ...

LiciaGargiulo : Tulipani di Seta Nera: aperte le iscrizioni per il Premio #SocialClip - IntoTheMovie : Tulipani di Seta Nera: aperte le iscrizioni per il Premio #SocialClip Conto alla rovescia per la 12^ edizione del… - giovannizambito : TULIPANI DI SETA NERA: APERTE LE ISCRIZIONI PER IL PREMIO #SOCIALCLIP -