Tubercolosi | Ogni ora 30 nuovi casi vengono diagnosticati in Europa

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Laè ancora attuale anche se il numero è sceso sensibilmente negli ultimi anni: questo quanto emerso dall’ultimo rapporto del Centro europeo per il controllo delle malattie (ECDC) che parla di 30 diagnosi l’ora della malattia inOltre 55 mila iche sono stati segnalati nel 2017 in 31 Paesi europei, concentrati soprattutto nella fascia tra i 25 e 44 anni e negli uomini, e il 4,3% in bambini e adolescenti, mentre quelli difficili da trattare e multi-resistenti ai farmaci sono stati 1107, pari al 3,7% del totale e anche se il numero è basso, sono però europei 9 dei 30 paesi che registrano nel mondo il piu’ alto numero di TBC multi-resistente ai farmaci.Molti Paesi dell’Unione europea e dell’Area economica europea, segnala l’ECDC, hanno problemi a seguire in modo efficace i malati. Se non si agisce rapidamente e in modo ...

CarolaPulviren1 : Ogni anno nel mondo un milione e mezzo di persone muore a causa della tubercolosi. Più di nove milioni i nuovi casi… - y2pexperience : @nerosbiadito e a casa propria pure, ogni tot partono questi colpi di tosse da tubercolosi, ma perché? -