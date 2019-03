??Tubercolosi | morto lo studente del Politecnico a Torino | esami per 250 persone

Tubercolosi - morto studente Politecnico : 23.34 E' morto lo studente del Politecnico di Torino ricoverato all'Amedeo di Savoia per Tubercolosi . Lo conferma l'Asl di Torino, precisando che si tratta di "un fatto possibile seppur molto raro". I controlli delle persone entrate in contatto con lo studente deceduto, circa 250tra studenti e docenti, proseguono "senza che siano emerse criticità".

