Trasporto aereo | al via la prima conferenza nazionale

Trasporto aereo in forte crescita nel 2018 : Focus sulla sicurezza del volo nel mondo Nel mondo continuano a registrarsi ratei di incidenti sempre più bassi ad ogni generazione di velivoli . Si riportano alcuni numeri medi relativi ai ratei con ...

Trasporto aereo in forte crescita nel 2018 : Trasporto aereo in forte crescita - passeggeri +5,8%, movimenti +3,6% nel 2018 - e la necessità di i nterventi infrastrutturali per adeguarsi a volumi di traffico in persistente crescita nei prossimi ...

Trasporto aereo Alitalia - incontro interlocutorio. Fit : attesa dannosa per i lavoratori : Negoziazione che, comunque, ha esiti tutt'altro che certi, come confermato sia da Delta che da EasyJet, ma anche dal ministro dell'Economia Tria. Intanto il tempo passa: da una parte aumenta il ...

Cambiamenti climatici e Trasporto aereo : il Parlamento Europeo pensa a una tassa su carburante o biglietti : Il Ministro dell’Ambiente del Belgio nel suo intervento al Parlamento Europeo propone una tassa sul trasporto aereo, da applicare sul carburante o sui biglietti, per sostenere le azioni contro i Cambiamenti climatici: questa la proposta avanzata durante i lavori del Consiglio ambiente in corso a Bruxelles che ha raccolto il pieno sostegno di Olanda, Francia, Lussemburgo e Svezia e un’apertura da parte del Commissario Ue ...

Trasporto aereo : passeggeri felici con la tecnologia - il 44% usa soluzioni self-service per il controllo passaporti : La tecnologia rende piacevole anche il controllo passaporti: a dirlo è l’indagine SITA 2019 Passenger IT Insights realizzata da SITA, il fornitore globale di tecnologia per il Trasporto aereo, con Air Transport World. L’introduzione di soluzioni per il controllo automatizzato dei passaporti – “balzata” dal 21% registrato nel 2017 al 44% nel 2018 – ha infatti portato la soddisfazione dei passeggeri a crescere del 3,85% – da un voto di 8.05 su 10 ...

Alitalia - lunedì 25 marzo sciopero nazionale nel Trasporto aereo : Alitalia, lunedì 25 marzo sciopero nazionale nel trasporto aereo La protesta è stata proclamata unitariamente da Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Alla base dell'agitazione la situazione della compagnia di bandiera, "la mancanza di risorse adeguate per il Fondo di solidarietà" e di una "concreta legislazione nazionale a sostegno ...

Trasporto aereo : Aviareto (Jv SITA) registra il milionesimo velivolo : Il milionesimo aeromobile è stato iscritto nell’International Registry of Mobile Assets di ICAO (Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile) da Aviareto, la joint venture stretta da SITA, il fornitore globale di tecnologia per il Trasporto aereo, con il Governo Irlandese. Aviareto gestisce il registro dal 2006, dopo essersi aggiudicato una gara d’appalto a livello mondiale indetta da ICAO. Il registro si basa su una piattaforma software ...

Trasporto aereo - studente italiano conquista podio in Cina : A dicembre ha vinto il Model ICAO Forum al Global Summit di Shenzhen , ora lo studente italiano Matteo Ponziani riceverà anche uno speciale riconoscimento dalla Regione Lombardia attraverso il ...

Riforma Trasporto aereo - M5S all'assalto delle low cost : ...d'arrivo - rendere più costoso alle low cost lavorare in Italia - per favorire il rilancio-rinazionalizzazione di Alitalia che vede schierate le Fs da un lato e dall'altro il ministero dell'Economia, ...

Trasporto aereo - studio per servizi di navigazione satellitare in Africa : L'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar , ASECNA, ha siglato un contratto con Thales Alenia Space per condurre uno studio del progetto preliminare, fase B, a sostegno ...

Trasporto aereo - differito lo sciopero controllori volo del 15 : Roma, 8 feb., askanews, - 'Scongiurato al momento lo sciopero di 24 ore dei controllori di volo che era stato indetto da alcune sigle sindacali'. Lo riferisce il Mit in una nota annunciandfo che lo ...

Trasporto aereo : con SITA a Miami l’imbarco è a riconoscimento facciale : Un click, e poi in volo: i passeggeri del volo Lufthansa 461 in partenza da Miami International Airport (MIA) per Monaco possono superare il gate di imbarco prestando il volto per una semplice foto, senza carta d’imbarco né passaporto. Un passaggio semplice e veloce – meno di 2 secondi a passeggero – reso possibile dalla tecnologia biometrica di riconoscimento facciale implementata ai gate da SITA, fornitore globale di tecnologia per ...