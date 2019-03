Trani diventa La città della domenica | presentato il progetto al Comune

Tradurre le lingue s Trani ere in dialetto? Può diventare un gioco : di Massimo Arcangeli In un incontro sulle Parole mancanti, un’iniziativa dell’associazione di traduttori StradeLab presentata nell’ultima edizione di Più libri più liberi (Roma, 5-9 dicembre 2018), lanciai l’idea di coinvolgere, nella traduzione di parole apparentemente intraducibili provenienti dalle più diverse lingue , i nostri dialetti. Una traduttrice, Andreina Lombardi, rispose volentieri al mio stimolo e propose, a traduzione di ...

Il movimento degli s Trani eri in Italia che ambisce a diventare un partito : Prossimo passo una formazione politica Prossimo step sarà la creazione di una formazione politica per conoscere meglio le persone che hanno dapprima aderito al movimento , per accertarsi che siano ...

Il movimento degli sTranieri in Italia che ambisce a diventare un partito : Si propone come un "fronte comune tra immigrati e Italiani" in "risposta al clima pesante di odio scoppiato da molti indicato con l'arrivo al potere del governo gialloverde". Si chiama “Cara Italia”, come un celebre pezzo del rapper italo-tunisino Ghali, il movimento ideato dal giornalista keniano Stephen Ogongo, residente in Italia dal 1995, che ha preso vita lo scorso ottobre e sta raccogliendo sempre maggiori adesioni e consensi sui ...