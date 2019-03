Toto Cotugno al bando dall' Ucraina | il concerto del 23 marzo si terrà?

ilgiornale

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Come sappiamo, il cantante de L'italiano,, sarebbe stato messo al, proprio come il cantante Al Bano Carrisi . E in molti hanno cominciato ad ipotizzare che il suo ...

granato_serena : RT @granato_serena: #TotoCotugno sarà al concerto del 23 marzo previsto in #Ucraina? Parla il manager a #StorieItaliane - granato_serena : #TotoCotugno sarà al concerto del 23 marzo previsto in #Ucraina? Parla il manager a #StorieItaliane - matthewPDL : @juliascda L'italiano - Toto Cotugno -