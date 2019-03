Torpore Blackburn | lontani gli anni d’oro di Shearer e dello storico terzo titolo

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Nello sport come nella vita, non è mai facile scuotersi da un momento complicato. Non basta il prestigio per tornare ai massimi livelli: occorrono investimenti, uomini giusti al posto giusto e voglia di guardare al presente e al futuro piuttosto che al passato. Una nobile decaduta del calcio inglese è certamente il, attualmente nella parte bassa della classifica di Championship.Una posizione non consona al prestigio dei Rovers, tra le formazioni più vincenti agli albori del calcio inglese. Tra la fine del 1800 e il primo ventennio del ‘900, infatti, la squadra biancoblu è riuscita ad aggiudicarsi cinque edizioni della FA Cup e due campionati. Exploit non ripetuti neglisuccessivi, con ilche ha attraversato un profondo periodo di crisi. Solo negli’90 i Rovers sono riusciti a riconquistare il posto che compete al loro prestigio, grazie soprattutto ad ...