Torino | omicidio al mercato 12 anni a imputato | Protestano i parenti della vittima

Torino - omicidio di Stefano Leo ai Murazzi : la fuga del killer ripresa dalle telecamere : La telecamera di sicurezza numero 50 ha ripreso la fuga dell’assassino di Stefano Leo ed anche gli ultimi istanti di vita del 33enne commesso. Il Corriere della Sera racconta quelle scene, immortalate sabato 23 febbraio a Torino, poco dopo che un uomo rimasto ignoto aveva ferito mortalmente il giovane, con un unico colpo alla carotide. L’aggressione era appena avvenuta, a pochi metri di distanza, sul lungo Po Machiavelli. Nel filmato per dieci ...

Torino : dopo l'omicidio di Stefano Leo - ancora un accoltellato in strada : Ad una settimana dall'omicidio di Stefano Leo, 34enne sgozzato mentre camminava sul lungo Po Machiavelli, Torino si ritrova a fare in conti con un altro gravissimo fatto di sangue. Ieri sera, un ventunenne di origini pachistane è stato accoltellato all'addome. Il giovane è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni. Nessuna traccia, invece, dell'aggressore. L'aggressione Ieri, sabato 2 marzo, poco dopo le 23 un giovane pachistano è ...

Torino - l'omicidio ai Murazzi sarebbe avvenuto dopo un litigio per una foto sul cellulare : Nei giorni scorsi gli inquirenti hanno raccolto una testimonianza che potrebbe spiegare cosa sia realmente successo sabato mattina lungo i Murazzi di Torino, quando il 33enne Stefano Leo è stato sgozzato da un misterioso assassino. Una persona, rimasta anonima, si è imbattuta nel presunto omicida pochi istanti prima della vittima, lungo la strada alberata che si affaccia sul Po. Il sospettato era seduto su di una panchina ed appariva molto ...

Omicidio Torino - il taglio alla gola con un coltello affilatissimo : Roma, 26 feb., askanews, - Un taglio netto alla gola con un coltello affilatissimo, Stefano Leo, 33 anni, impiegato come commesso in un negozio del centro di Torino, è morto così, dissanguato, mentre ...

Torino - omicidio dei Murazzi : si cerca un africano - 'Soggetto squilibrato e pericoloso' : Torino è ancora sconvolta per l'omicidio di Stefano Leo, commesso 34enne sgozzato sabato mattina sul viale pedonale di Lungo Po Machiavelli, a due passi dal centro. Il giovane è stato aggredito all'improvviso e senza apparente motivo mentre stava andando al lavoro. Gli inquirenti nelle scorse ore hanno realizzato un identikit del presunto assassino e sono sulle tracce di un uomo di colore, sbandato e dall'indole irascibile. Una persona ...

Omicidio Torino - si cerca il killer di Stefano Leo

Omicidio stradale - via libera della Consulta al giudice di Torino che aveva sollevato il caso : Una donna aveva investito un'anziana provocandole fesioni guaribili in 60 giorni: rischiava la revoca della patente ma ora la sentenza della Corte Costituzionale cambia tutto

Il neonato morto a Torino : la Procura indaga per omicidio : La Procura di Torino ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, a seguito della morte di un neonato, poco meno di un mese di vita, che due giorni prima, a causa di una tosse persistente, i genitori avevano portato al pronto soccorso dell'ospedale Maria Vittoria. Dopo averlo visitato, i medici avevano prescritto al piccolo un aerosol, ma due giorni dopo il neonato è morto e a nulla è valso il disperato ...

Torino - la figlia pattinatrice muore nell'incidente : la mamma sarà processata per omicidio stradale : La tragedia, nell'ottobre 2017, sull'autostrada del Brennero dove morì anche la cugina dell'atleta. La sorella della guidatrice è ancora in coma

Torino - calmante a paziente per lavorare di meno - l’uomo muore : infermiere accusato di omicidio : All'operatore sanitario contestato il reato di omicidio aggravato. Per gli inquirenti l'infermiere non solo avrebbe somministrato il farmaco senza alcun motivo medico ma avrebbe ostacolato anche i successivi soccorsi dei medici per salvare il paziente non rivelando di aver praticato la puntura.Continua a leggere