Torino | Aina | l' infortunio dopo la squalifica E salta anche la Nigeria

Serie A Torino - terapie per Aina : Torino - I granata hanno ripreso gli allenamenti con una sessione pomeridiana al Filadelfia. terapie per Ola Aina che, dopo l'accordo tra lo staff medico della nazionale nigeriana e quello del Torino ,...

Insulti all'arbitro : 3 giornate ad Aina - Torino - : Il giocatore del Torino Ola Aina, espulso sabato sera durante la gara contro il Bologna, è stato squalificato per tre giornata dal giudice sportivo. La pesante sanzione viene motivata 'per avere ...

Serie A - giudice sportivo. Inter - curva "ammonita". Torino - Aina fuori tre turni : In virtù di quanto accaduto durante il derby contro il Milan, il giudice Sportivo ha imposto all'Inter di disputare una partita con il secondo anello verde senza spettatori. La sanzione però è sospesa ...

Torino - Ola Aina rischia una lunga squalifica : atteso il verdetto del Giudice Sportivo : Il calciatore del Torino, Ola Aina, rischia un lungo stop dopo l’espulsione di sabato sera contro il Bologna. Il terzino potrebbe vedersi comminate almeno due giornate di squalifica dal Giudice Sportivo. L’ex Chelsea è stato allontanato dal campo a causa delle espressioni ingiuriose rivolte all’arbitro, il signor Mariani. Nel referto depositato all’AIA c’è la verità: ora sarà il Giudice ad emettere il ...

Frosinone-Torino - le probabili formazioni : Mazzarri perde Aina : FROSINONE TORINO probabili formazioni – Tutto pronto per il match dello Stirpe Frosinone-Torino, valido per la 27° giornata di Serie A. Vediamo nel dettaglio le scelte dei tecnici Frosinone Torino probabili formazioni Frosinone-Torino, le scelte dei tecnici Nel Frosinone di Marco Baroni la squalifica di Cassata apre un problema a centrocampo. Per riempirlo, il tecnico toscano può scegliere […] L'articolo Frosinone-Torino, le probabili ...

Serie A Torino - terapie e personalizzato per Ola Aina : Torino - Doppio allenamento per i granata, in vista della trasferta di campionato a Frosinone di domenica prossima. Ola Aina ha svolto terapie mediche e programma personalizzato. Per il resto del ...

Torino-Udinese 1-0 : Aina in gol - poi i granata resistono agli assalti dei friulani e della Var : Un passo indietro nel gioco del Toro, un passo avanti in classifica, un gol granata che vale tre punti, un rigore parato all'Udinese e concesso con la video assistenza della Var. Un analogo aiuto ...

Ola Aina e Sirigu firmano la vittoria del Torino : 1-0 all'Udinese : ... T, Ammoniti : Lukic, Djidji, T,, De Paul, Ekong, U, Espulsi : De Maio, U, per doppia ammonizione Note : al 30' st Sirigu para un rigore a De Paul, al 40' st il Var annulla il gol di Okaka LA CRONACA ...

Torino-Udinese 1-0 : segna Ola Aina - Sirigu para un rigore a De Paul : Gol, Var, un rigore parato e un recupero di undici minuti durante il quale è successo di tutto. Il Torino fa sua una partita pazza, battendo di misura l'Udinese e facendo un passo importante verso la ...