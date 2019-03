Tifoso morto Inter-Napoli 5 ultras condannati | Da Ros patteggia | 3 anni a Piovella

Tifoso morto : 5 condanne fino a 3 anni 8 mesi : Cinque condanne a pene fino a 3 anni e 8 mesi di carcere sono state inflitte ai 5 ultras processati con rito abbreviato per rissa aggravata e altri reati in relazione agli scontri del 26 dicembre ...

Scontri Inter-Napoli - Tifoso morto a San Siro : emesse le condanne per 5 ultras : Inter-Napoli è rimasta nella memoria di tutti a causa degli Scontri che hanno portato alla morte di un tifoso fuori dallo stadio di San Siro Il gup di Milano Carlo Ottone De Marchi ha condannato, al termine del processo con rito abbreviato, i cinque tifosi accusati di rissa aggravata e altri reati in relazione agli Scontri del 26 dicembre scorso prima della partita Inter-Napoli in cui perse la vita Daniele Belardinelli. In particolare il ...

Cagliari - funerale del Tifoso morto : omelia dura contro i cori ultrà : I giocatori del Cagliari al funerale del tifoso morto durante la gara con la Fiorentina I giocatori del Cagliari al funerale del tifoso morto durante la gara con la Fiorentina Una commozione profonda.

La curva dell'Inter ricorda il Tifoso morto. Ed evoca il motto neonazista : Due semplici lettere, "B" e "H", che tuttavia non sono passate inosservate. La curva Nord dell'Inter ha omaggiato Daniele Belardinelli, ultras morto in seguito alle ferite riportate negli scontri prima di Inter-Napoli del 26 dicembre 2018. "Gli amici rimangono per sempre", la scritta sull'enorme striscione esposto prima del derby poi vinto contro il Milan (2-3 il risultato finale).Ma a colpire è la "firma" della coreografia: "B" e "H" - ...

Show curve - Inter ricorda Tifoso morto : La risposta rossonera è a tema ''infernale'': ''Salvare il mondo è un lavoro del diavolo'', il primo striscione della Curva Sud, seguito dalla coreografia in cui compare il personaggio dei fumetti ...

Tifoso del Cagliari morto d'infarto sugli spalti. "Devi morire" - avrebbe urlato qualche Tifoso della Fiorentina durante i soccorsi : Un dramma si è consumato ieri notte alla Sardegna Arena sul finale della partita tra Cagliari e Fiorentina: durante gli ultimi minuti del match un tifoso 45enne, Daniele Atzori, ha avuto un malore ed è morto sugli spalti della Curva Sud da dove guardava partita insieme alla madre e alla sorella.Ad essergli fatale, a quanto si apprende, sarebbe stato un attacco cardiaco. Gli immediati soccorsi prestati dal personale sanitario non ...

Tifoso morto - i 6 ultras in aula : MILANO, 11 MAR - "Da Ros ha ripreso a studiare, sta cercando di ripartire con la sua vita e non ha paura, lui ha ammesso le sue responsabilità ma le sue dichiarazioni non sono state determinanti per ...