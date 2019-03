The Italian Job | cast | trama e curiosità del film con Mark Wahlberg e Charlize Theron

La Federazione Italiana Rugby insieme a Save The Children per il contrasto alla povertà educativa : Sabato 16 marzo, in occasione del match Italia-Francia valido per il Sei Nazioni, al via la collaborazione per coinvolgere nella pratica del Rugby i bambini e i ragazzi che frequentano i Punti Luce di Save the Children nelle periferie italiane Federazione Italiana Rugby e Save the Children insieme per contrastare la povertà educativa che colpisce i bambini e gli adolescenti nelle periferie delle città italiane, privandoli di opportunità ...

Il Fintech boom e gli altri dati dello studio di Mind The Bridge - Ninja Marketing · la piattaforma italiana per la digital economy : Evidenzia inoltre come gli attacchi al Banking provengano principalmente dal mondo IT e Software, nonché dal Retail e dalla consulenza". Tra Europa e Stati Uniti Il divario tra Europa e Stati Uniti ...

Astronomy Picture of The Day : la NASA sceglie 2 foto di astrofili italiani : L’1 e il 4 marzo la NASA ha scelto 2 foto di astrofili italiani come “Astronomy Picture of The Day” (Apod), cioè foto astronomiche del giorno. Protagoniste la cometa C/2018 Y1 Iwamoto e la congiunzione Luna, Venere, Giove e la stella Antares sul mare di Siracusa: gli autori sono, rispettivamente, Rolando Ligustri, astrofilo di Latisana (Udine) e il siracusano Dario Giannobile. La foto del giorno viene scelta dagli esperti della ...

The Resident 2 - episodio 9 : anteprima e video streaming in italiano : Il medical drama targato Fox che ha stregato il mondo esplorando il lato più nascosto e inquietante della sanità americana finalmente, dopo settimane di pausa, torna in esclusiva su FoxLife. Nella midseason finale di The Resident abbiamo seguito l'...

AnThem debutta in prima posizione nella classifica software italiana : Nonostante un'accoglienza tiepida da parte della critica internazionale, Anthem di BioWare sembra essere piaciuto ai giocatori italiani. L'ambizioso titolo, infatti, ha debuttato in prima posizione nella classifica settimanale.Il podio viene chiuso da FIFA 19 di EA e da Jump Force, che dalla prima posizione scende in terza.Per i dettagli su Anthem date uno sguardo alla nostra recensione.Leggi altro...

The Walking Dead 9×12 in streaming e tv : programmazione italiana e Usa del 3 e 4 marzo : Dopo due settimane alle prese con Alpha e il suo passato, The Walking Dead 9x12 si prepara a conquistare il pubblico negli Usa e in Italia con il debutto di Beta. I Sussurratori pian piano stanno prendendo forma sotto gli occhi dei pochi spettatori rimasti fedeli alla serie e proprio nell'episodio in onda oggi negli Usa e domani, 4 marzo, in Italia, sembra proprio che conosceremo di più di loro proprio grazie ad Henry che si spingerà fino al ...

The Division 2 : Obiettivi Xbox One e Trofei PS4 tradotti in italiano : Il lancio di The Division 2 è alle porte, per tale occasione vogliamo condividere con voi in Anteprima la lista completa, ufficiale e da noi tradotta dei Trofei PS4 e Obiettivi Xbox One del gioco. The Division 2: Obiettivi e Trofei Sblocca ogni trofeo / obiettivo del gioco Salva Eleanor Sawyeer dall’Hydenas nel Grand Washington Hotel Scopri cosa Hyenas ha rubato dall’Air Force One Recupera l’equipaggiamento di ...

CaTherine Spaak : «Bullizzata sul set di “Brancaleone” - molestata in altri film italiani» : «Sulle scene del film Brancaleone fui vittima di episodi sgradevoli. E su altri set di molestie. Nel ‘63 mi tolsero mia figlia: per il giudice un’attrice era come una prostituta»

Le cinque finaliste italiane del Battle of The Kings : I voti di oltre 6mila appassionati dal 15 gennaio a metà febbraio attraverso il sito specifico hanno eletto le cinque finaliste del Battle of the Kings, il concorso di customizzazione riservato alle concessionarie indetto ogni anno da Harley-Davidson e giunto alla sua quinta edizione. Le cinque moto così elette dal pubblico verranno esposte sullo stand Harley-Davidson al Roma Moto Days, […] L'articolo Le cinque ...

Dal telefono che mina EThereum alla presa intelligente : tutti gli italiani al Mwc : Il fondatore è italiano, la società, Wings Mobile, è spagnola. Gli Smartphone Wings Mobile sono gli unici al mondo che implementano la tecnologia GSM e VoIP allo stesso tempo: «Usiamo una tecnologia di crittografia usata in ambito militare per assicurare chiamate sicure e protette al 100%», commenta Antonio ...

Lorella Cuccarini sogna "una tv tutta italiana" - la Balivo : "Ma c'era HeaTher Parisi" : Lo scorso 25 febbraio, è andata in onda un'altra puntata del programma Vieni da me , che ha visto ospite nello studio televisivo la showgirl Lorella Cuccarini. La Cuccarini, nel suo lungo intervento, ...

Vieni da Me - Lorella Cuccarini sovranista : “Bei tempi quando la televisione era tutta italiana”. E la conduttrice : “No - scusa - c’era HeaTher” : Ospite della trasmissione Vieni da Me di Caterina Balivo, Lorella Cuccarini è tornata a parlare della tv degli anni ’80 mentre in video stavano passando delle immagini di Fantastico con lei e Pippo Baudo: “Era un’altra televisione, tutta italiana”, ha detto la ex ballerina. E a questo punto la Balivo, consapevole della bagarre nata qualche mese fa tra Lorella e la “nemica amatissima” Heather Parisi, ha ...

The Ouija Board Secret : l’horror italiano di Andrea Ricca : Il segreto della tavola Ouija: il nuovo cortometraggio del regista salernitano Ricca Si intitola The Ouija Board Secret il nuovo horror made in Italy di Andrea Ricca, noto già per i suoi precedenti ...

The Walking Dead 9×11 in streaming e tv : programmazione italiana e Usa del 24 e 25 febbraio : Manca poco più di un mese alla conclusione e ai grandi addii di questa stagione ma intanto, proprio questa sera, negli Usa, The Walking Dead 9x11 terrà compagnia al poco pubblico rimasto. Gli ascolti sono sempre più bassi mentre la qualità della serie finalmente è tornata quasi ai livelli di un tempo e allora perché la fuga degli spettatori continua? Per fortuna il rinnovo per una decima stagione è già stato annunciato e adesso bisogno solo ...