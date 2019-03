TgBlog 20 marzo 2019 | tutte le notizie

TgBlog - edizione del 19 marzo 2019 : Tra retroscena e news, sono numerose le notizie dell'edizione di oggi, 19 marzo 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si parte con il Grande Fratello, che tornerà su Canale 5 ad aprile, ed il retroscena secondo cui tra gli opinionisti dovrebbe esserci Iva Zanicchi.Spazio, poi, all'intervista a Flavio Montrucchio, nuovo conduttore di Primo Appuntamento, il programma di Real Time giunto alla terza edizione, ed alla sorpresa fatta da ...

TgBlog 18 marzo 2019 : tutte le notizie : Oggi, lunedì 18 marzo 2019, è disponibile una nuova edizione del TgBlog, il podcast di TvBlog con il quale riassumiamo tutte le notizie più importanti del giorno presenti sulla home page di TvBlog.In questa edizione del TgBlog, abbiamo parlato della nuova edizione del serale di Amici 18, con la nostra anticipazione riguardante colui che sarà il direttore d'orchestra e con la notizia riguardante l'addio di Alessandro Casillo, e della nuova ...

TgBlog - edizione del 17 marzo 2019 : Retroscena ed uno sguardo alla tv andata in onda ieri sera, nell'edizione di oggi, 17 marzo 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si parte, come detto, con i retroscena: uno legato a Reazione a catena ed al conduttore della prossima edizione del game show di Raiuno, mentre l'altra al serale di Amici, che andrà in onda in diretta.Spazio, poi, alla risposta di Saverio Raimondo al tweet criticato di Rita Pavone su Greta Thunberg durante Le ...

TgBlog - edizione del 16 marzo 2019 : L'edizione del Tg Blog di sabato 16 marzo 2019 verte principalmente su Amici 18 che nello speciale del pomeriggio ha confermato i rumors circolati nelle scorse ore. In primis l'arrivo di Ricky Martin nelle vesti di uno dei due direttori artistici del serale, che partirà il 30 marzo in prima serata su Canale 5: un bel colpo per Maria De Filippi che ha così reclutato la star portoricana per la diciottesima edizione della sua creatura ...

TgBlog - edizione del 15 marzo 2019 : Al centro delle ultime notizie nel TgBlog di oggi, venerdì 15 marzo 2019, il quartetto di giudici per la nuova edizione di The Voice of Italy confermate da Simona Ventura stamani. Sempre in tema di talent show, Sky Uno rinnova il suo rapporto con Fremantle Italy e Syco Entertainment per la trasmissione di X Factor Italia e di Italia's got talent.Segue un curioso fuori onda di Beppe Bergomi avvenuto al termine di Inter - Eintracht. Abbiamo ...

TgBlog - edizione del 14 marzo 2019 : Nel nuovo appuntamento con il TgBlog, al centro dell'attenzione l'anteprima del nostro sito sugli ospiti che domani sera in prima serata su Rai 1 animeranno la finale di Sanremo Young. Sempre a proposito di Rai 1, oggi Milly Carlucci ha annunciato durante Storie Italiane che Ivan Cottini prenderà parte a Ballando on the road, mentre a La prova del cuoco la conduttrice ha invitato ufficialmente Elisa Isoardi per essere una ballerina per ...

TgBlog 13 marzo 2019 : tutte le notizie : Oggi, mercoledì 13 marzo 2019, è disponibile una nuova edizione del TgBlog, il podcast di TvBlog con il quale riassumiamo tutte le notizie più importanti del giorno presenti sulla home page di TvBlog.In questa edizione del TgBlog, abbiamo parlato di Live - Non è la D'Urso, il nuovo programma condotto da Barbara D'Urso che avrà inizio questa sera e che andrà in onda, in prima serata, su Canale 5 e della polemica in corso tra Carlo Freccero, ...

TgBlog - edizione del 12 marzo 2019 : Tanti reality e news nell'edizione di oggi, 12 marzo 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog con le notizie di oggi. Si parte con il retroscena sulla presunta rottura tra il coreografo Luca Tommassini e Maria De Filippi, tant'è che il primo non farà parte del cast del serale di questa edizione di Amici.Per quanto riguarda L'Isola dei Famosi, invece, ci si occupa delle scuse rivolte da Alessia Marcuzzi a Riccardo Fogli per il caso scoppiato ...

TgBlog 11 marzo 2019 : tutte le notizie : Oggi, lunedì 11 marzo 2019, è disponibile una nuova edizione del TgBlog, il podcast di TvBlog con il quale riassumiamo tutte le notizie più importanti del giorno presenti sulla home page di TvBlog.In questa edizione del TgBlog, abbiamo parlato delle nostre anticipazioni riguardanti la seconda puntata della nuova edizione di Ciao Darwin, della mancata messa in onda del filmato riguardante Giulia Sarti del Movimento 5 Stelle a Le Iene, degli ...

TgBlog - edizione del 10 marzo 2019 : Sono numerose le notizie e le curiosità nell'edizione di oggi, 10 marzo 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si apre con il retroscena relativo all'arrivo alla vice direzione dell'informazione di Mediaset di Marco Ferrante, ora vicedirettore de La 7 e che si occuperà di alcuni programmi ora in onda.Nuovo capitolo, poi, dello scontro Giancarlo Magalli-Adriana Volpe, con le ultime dichiarazioni di quest'ultimo sulla ex collega de I Fatti ...

TgBlog - edizione del 9 marzo 2019 : Anticipazioni, breaking news e aggiornamenti dai principali programmi tv nell'edizione di oggi, sabato 9 marzo 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si parte con le ultime dall'Isola dei Famosi, con un nuovo ritiro tra i concorrenti e l'annullamento del televoto in corso tra Ghezzal, Luca Vismara e Aaron Nielsen.prosegui la letturaTgBlog, edizione del 9 marzo 2019 pubblicato su TVBlog.it 09 marzo 2019 17:27.

TgBlog - edizione dell'8 marzo 2019 : Retroscena, interviste e curiosità, nell'edizione di oggi, 8 marzo 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si parte con Ballando con le stelle e le notizie sul cast di questa edizione, con alcuni nomi trapelati che non sarebbero stati confermati dalla produzione.Spazio, poi, alla notizia secondo cui Mediaset starebbe pensando ad un revival de La Sai L'Ultima?, lo storico programma di Canale 5 degli anni Novanta. Restando a Mediaset, si ...

TgBlog 7 marzo 2019 : tutte le notizie : Oggi, giovedì 7 marzo 2019, è disponibile una nuova edizione del TgBlog, il podcast di TvBlog con il quale riassumiamo tutte le notizie più importanti del giorno presenti sulla home page di TvBlog.In questa edizione del TgBlog, abbiamo parlato della conferenza stampa straordinaria tenuta da Fabrizio Corona, e seguita da noi di TvBlog in tempo reale, riguardante il caso Riccardo Fogli che ha sconvolto l'Isola dei Famosi 14; abbiamo parlato ...

TgBlog 5 marzo 2019 : tutte le notizie : Oggi, martedì 5 marzo 2019, è disponibile una nuova edizione del TgBlog, il podcast di TvBlog con il quale riassumiamo tutte le notizie più importanti del giorno presenti sulla home page di TvBlog.In questa edizione del TgBlog, abbiamo parlato delle nostre nuove anteprime riguardanti la nuova edizione di Ballando con le Stelle e la prossima edizione di The Voice of Italy; abbiamo anche parlato della morte di Luke Perry e del video-messaggio ...