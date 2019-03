Terroni per sempre… Nel nord Italia ancora in molti ci considerano una “specie” inferiore

ilfogliettone

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Nonostante tale definizione sia anacronistica, certamente siamo “”,in, nelil popolo meridionale una, che confonde le vasche da bagno con vasi di grandi dimensioni, in cui coltivare prezzemolo o altra verdura, forse per la struggente nostalgia delle proprie ubertose terre , lasciate nell'amato Sud. Purtroppo, spiace doverlo constatare, tanti abitanti deletichettano i cittadini meridionali con tale rude epiteto, anche se metaforicamente “bucolico”, la cui finalità dovrebbe essere l’offesa, che, in realtà, sortisce l’effetto di essere una “comica” definizione del contadino.E’ certo, difatti, che l’agricoltura, attività primaria che svolgeva edsvolge la maggior parte degli abitanti del Sud, è un’attività di grande valore strategico per la vita di uno Stato, tuttavia non valorizzata ...

