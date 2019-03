Tercas | Moavero | “Valuteremo richiesta danni all’Ue” Vestager | “Non abbiamo ancora

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2019) L’Italia potrebbe faredi risarcimento alla Commissione Ue dopo la sentenza del Tribunale Ue sul salvataggio dicompiuto dalla Popolare di Bari. Roma “esaminerà l’importante sentenza, che chiarisce molti aspetti che si erano sostenuti all’epoca, e farà tutte le valutazioni”, ha detto al suo arrivo al comitato esecutivo dell’Abi il ministro degli Esteri EnzoMilanesi. La sentenza, ha aggiunto, “è appena uscita, oggi ne parleremo” in occasione dell’incontro con l’associazione guidata da Antonio Patuelli. Il quale ha già anticipato: “Utilizzeremo i prossimi giorni per esaminare ogni possibilità giuridica, per chiedere e ottenere risarcimento dalla Commissione europea”. Il presidente della Popolare di Bari che alla fine acquisì, Marco Jacobini, ha detto che “quando sarà tutto certo, perché ci vogliono 60 ...

