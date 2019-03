Tennis – Nuovi guai per Naomi Osaka | spunta un ex coach che vuole ‘da contratto’ il 20%

sportfair

(Di mercoledì 20 marzo 2019)alle prese con un nuovo problema: un suo exsi rifà vivo con la richiesta del 20% dei suoi guadagni, come stabilito in un vecchio contratto firmato con il padre dellata Negli ultimi mesiè stata investita da un’ondata di popolarità senza precedenti. Lata nipponica, che da un anno a questa parte si è portata a casa Indian Wells 2018, gli US Open e gli Australian Open, diventando anche n°1 WTA, ha messo insieme ingenti guadagni sia derivanti dai prize money che dagli sponsor.Cifre che hanno fatto drizzare le antenne ad un exdellata, Crhistophe Jean, che sarebbe pronto a battere cassa. Come riporta TMZ Sports, l’uomo avrebbe rivendicato il 20% dei guadagni passati e futuri dellata, derivanti da prize money e sponsor, come specificato in un contratto firmato dal padre della ragazza nel 2011: nel documento, Jean si ...

