Tenetevi Alberto Tomba | Sanremo e gli sci dritti da due metri Noi abbiamo i nostri eroi

(Di mercoledì 20 marzo 2019) “Sai come avrebbe fattone? Zim-zum-zam, un-due-tre…”. La sua mano scatta, destra-sinistra, imitando il passaggio tra le ultime porte prima dell’arrivo. “Braccia al cielo, primo!”.Lui,ne, è lì, ospite d’onore al parterre della Gran Risa da vent’anni. E mostra a tutti come avrebbe affrontato le curve finali dello slalom gigante. Velocissimo, un portento. Il migliore. E non importa che, proprio di fronte ai suoi occhi, abbia appena vinto Max Blardone (che quella pista, la più difficile del Circo bianco, l’ha domata ben tre volte) o Marcel Hirscher (sei trionfi, record assoluto). Lui è fatto così. E forse ha pure ragione:, insieme a quell’aurea da leggenda che ancora si porta dietro, quelle porte, almeno nell’immaginario collettivo, le avrebbe fatte come nessun altro. Zim-zum-zam, poi una riga fino al traguardo.Per il 99% degli italiani è così. Lo sci ...

