Tangenti per lo stadio della Roma | arrestato il presidente del consiglio comunale

Tangenti per la discarica di Grottaglie - 7 arresti : anche ex presidente della Provincia di Taranto (Forza Italia) : Martino Tamburrano arrestato dalla guardia di finanza nell'ambito di una inchiesta sull'iter amministrativo per la concessione dell'autorizzazione all'ampliamento della discarica. I reati contestati sono sono corruzione e turbata libertà degli incanti

Usa - Tangenti nelle Università per ammettere i figli : 50 arresti - tra cui star del cinema : Un grosso scandalo sta travolgendo le maggiori Università statunitensi, dove la Procura di Boston ha effettuato una indagine senza precedenti. Secondo quanto appurato dagli investigatori durante la complessa attività investigativa, alcuni genitori, piuttosto abbienti, avrebbero pagato ingenti somme di denaro per poter far ammettere i loro figli presso alcuni dei più prestigiosi atenei sul territorio nazionale. Risultano coinvolte le Università ...

Università Usa nella bufera : 50 incriminati per scandalo Tangenti milionarie nelle ammissioni : NEW YORK - Un vasto scandalo di corruzione scuote nel profondo il mondo universitario americano, con ramificazioni anche nello sport, nello spettacolo e nel mondo aziendale americano. Procuratori federali hanno incriminato decine di persone, quasi 50 in tutto tra le quali allenatori di prestigiosi centri accademici, attori di ...

Truffa ammissione ai college negli Usa : pagate Tangenti per l'accesso - Sky TG24 - : La procura di Boston ha incriminato 50 persone. Yale e Stanford tra le università coinvolte. Gli studenti avrebbero avuto accesso attraverso il versamento di mazzette, pur non avendo i requisiti ...

Alessandro Di Battista querelato per le sue affermazioni sulle Tangenti della Tav in TV : Guai in arrivo per l'esponente del M5S, Alessandro Di Battista, a causa di alcune sue affermazioni che ha esposto alla trasmissione serale condotta da Fabio Fazio, "Che tempo che fa", il 20 gennaio scorso. In quell'occasione, Di Battista fu intervistato dal giornalista su alcuni argomenti di attualità, come ad esempio Europa o immigrazione. Tra i tanti argomenti c'è stata anche la Tav, ovvero la costruzione della linea ad alta velocità tra ...

Di Battista - il Tav e le "Tangenti da restituire" : perché l'esponente M5s è stato querelato : A sporgere querela alcune associazioni e realtà imprenditoriali piemontesi. Sotto accusa alcune affermazioni pronunciate lo...

La società russa MTS pagherà 850 milioni di dollari per chiudere una causa relativa ad alcune Tangenti negli Stati Uniti : MTS, la più grande società russa di telecomunicazioni, si è accordata con il dipartimento di Giustizia e con la Securities and Exchange Commission (SEC), l’ente che vigila sulla borsa negli Stati Uniti, per chiudere una causa relativa a un caso di corruzione:

Frosinone - raid e Tangenti per il cimitero : cinque arrestati. C’è anche un consigliere comunale di Ferentino : Minacciavano e ricattavano con veri e propri raid un imprenditore che si era aggiudicato un appalto per farsi consegnare una tangente. È quanto emerso dalle indagini dei carabinieri di Tivoli, in provincia di Roma, che hanno arrestato cinque persone tra la provincia di Roma e Frosinone, accusate di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Tra gli arrestati figurano un consigliere comunale di Ferentino, in provincia di Frosinone, e alcuni ...

Tangenti e violazioni edilizie - sindaco del Comasco arrestato insieme a altre 8 persone : arrestato per un sindaco del Comasco. Dalle prime ore di questa mattina è in corso un'operazione di polizia giudiziaria nei confronti di 9 persone, che ha per oggetto 'numerosi casi' di presunti '...

Tangenti per il Mose di Venezia - i grandi accusatori patteggiano : Tra loro l'ex ad di Mantovani, Baita. Il Gup ha disposto confische per circa 24 milioni. In una prima fase dell'inchiesta avevano raccontato il sistema di mazzette che girava attorno alla costruzione dell'infrastruttura

Vercelli - Tangenti in cambio di via libera per le giostre : 7 arresti e 36 indagati. Oltre mille sequestri in tutta Italia : Bastava pagare e si ottenevano le autorizzazioni per il funzionamento delle giostre, senza nessuna verifica sulla sicurezza. È lo scenario emerso nell’indagine ‘Luna Park‘ dei carabinieri di Vercelli, che mercoledì hanno arrestato 7 persone e sequestrato quasi 1100 giostre in tutto il Paese, distribuite in 88 province. Trentasei gli indagati, tra cui alcuni funzionari e amministratori di alcuni Comuni del nord Italia. Arrestato ...

