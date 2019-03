Superluna ed equinozio di primavera | evento raro | la prossima volta sarà il 2030

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2019) L’arrivo della– con il relativo– ci regala l’ultimapiena del 2019, dopo quella di febbraio, la più grande dell’anno.possibile ammirarla nella notte tra il 20 e il 21 marzo. “Quest’anno, infatti, l’dicade il 20 marzo, alle 22.58”, spiega all’Ansa l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope. “Pochissime ore dopo, il 21 marzo alle 02:43, la Luna raggiungerà la fase piena. Questa coincidenza di date non avveniva dal 2000 e non succederà di nuovo prima del. Ma – aggiunge Masi – in questi due casi non si tratta di Superlune. Quindi l’è abbastanza“.Un’occasione per alzare lo sguardo al cielo, soprattutto nei centri urbani dove l’illuminazione limita la vista del firmamento. Proprio per questo – rileva – l’Unione Astronomica ...

