Sul bus del terrore sono i bambini gli eroi Nascondono il telefono e chiedono aiuto

Terrore Sul bus : studente eroe - così ho chiamato i carabinieri : "Eravamo tutti molto spaventati perché l'autista ha vuotato le taniche di benzina per terra, ci ha legato tutti e ha sequestrato i telefoni in modo che non chiamassimo la polizia. Uno dei telefoni, di ...

Milano - Salvini e il piccolo eroe Sull'autobus con il senegalese : "Un miracolo" : Matteo Salvini condivide su Facebook la foto di uno dei bambini nel bus dato fuoco dall'invasato italo-senegalese a San Donato, a Milano. "Ousseynou Sy li ha legati e minacciati urlando: 'Da qui non esce vivo nessuno!'", ha scritto il vicepremier su Facebook. Qui ha condiviso il video di un piccolo

Milano - il padre di uno studente : “Mi ha telefonato - sentivo le urla Sul bus. Mi ha detto che lo stavano portando via” : “Mi ha telefonato quando era ancora a bordo del bus sentivo le urla degli altri ragazzi. Mi diceva che lo stavano portando via”. A raccontarlo è il papà di uno degli studenti sequestrati, questa mattina, a bordo del pullman guidato da Ousseynou Sy. “Ho chiamato subito i carabinieri”. L'articolo Milano, il padre di uno studente: “Mi ha telefonato, sentivo le urla sul bus. Mi ha detto che lo stavano portando ...

Le telefonate dei ragazzini Sul bus ai genitori. "Aiuto papà - l'autista vuole fare una strage" : Ousseynou Sy minacciava con taniche di benzina gli oltre 50 passeggeri a bordo dello scuolabus dirottato sulla strada provinciale 415 all'altezza di San Donato Milanese (Milano). Ha prelevato i loro telefonini, ma uno di questi è caduto per terra. Alcuni ragazzini sono riusciti a impossessarsene, a liberarsi dalle fascette da elettricista con cui lui li aveva ammanettati e a chiamare i genitori per chiedere aiuto. "l'autista ci minaccia, ...

Milano - l'incubo Sull'autobus del senegalese : le minacce ai ragazzini - la follia prima dell'incendio : È accusato di tentata strage e sequestro di persona Ousseynou Sy, il 47enne di origine senegalese che tentato il suicidio a bordo dell'autobus che guidava con a bordo 51 ragazzini della scuola media Vailati di Crema. l'incubo a bordo dell'autobus è durato circa 40 minuti, durante i quali l'uomo ha d

Salvini e Bussetti Sull'uomo che ha incendiato il bus a San Donato Milanese : "Come è possibile che un pregiudicato facesse l'autista? : "Sono in contatto da stamattina con le autorità di pubblica sicurezza. Era un tizio che aveva precedenti anche relativamente alla guida in stato di ebbrezza. Stiamo cercando di capire, se è vero che aveva questi precedenti, com'è possibile che fosse un autista". Così Matteo Salvini, ministro dell'Interno, commenta la vicenda del bus, con a bordo una scolaresca, cui stamane è stato appiccato il fuoco a San ...

Incendio Sulla Paullese - la telefonata del ragazzino dall'autobus - Sky TG24 - : Lo studente era insieme ai suoi compagni sul bus sequestrato dall'autista. Quando ha capito cosa stesse accadendo ha chiamato i genitori che hanno avvisato i carabinieri. I militari hanno tratto tutti ...

La testimonianza di una ragazzina che viaggiava Sul bus : "Ci ha ammanettati. Diceva 'le persone in Africa muoiono per colpa di Di Maio e di Salvini'" : "Ci ha ammanettati e ci minacciava. Diceva che se ci muovevamo, versava la benzina e accendeva il fuoco. Continuava a dire che le persone in Africa muoiono e la colpa è di Di Maio e di Salvini. Poi i carabinieri ci hanno salvati". Questo è il racconto di una ragazzina che era sul bus sequestrato da Ousseynou Sy a Crema e poi dato alle fiamme a San Donato."Ci ha preso i telefoni ma un compagno è riuscito a tenerlo. Eravamo ...

Milano - autista incendia autobus Sulla Paullese. Il video : Milano, autista incendia autobus sulla Paullese. Il video L'autista di un bus ha appiccato il fuoco al mezzo sul quale viaggiavano due classi di una scuola media di Crema. A dare l'allarme è stato uno dei ragazzi a bordo. Paura a bordo, ma nessun ferito. Il bilancio è di 12 ragazzini e 2 adulti ...

Milano - uomo sequestra e incendia bus con scolaresca Sulla Paullese : nessun ferito. FOTO : Un autista di autobus, il 47enne Ousseynou Sy, cittadino italiano di origine senegalese, ha dirottato il mezzo che guidava, carico di 51 ragazzi delle scuole medie e di tre accompagnatori, e una volta bloccato dai carabinieri gli ha dato fuoco. Tutti salvi gli occupanti, anche se per alcuni di loro è stato necessario un passaggio in ospedale. -- L'uomo, separato, aveva sposato una donna italiana e aveva due figli di 12 e 18 anni; aveva ...

Milano - autista incendia autobus Sulla Paullese : a bordo studenti delle scuole medie. Il video | : L'autista di un bus ha appiccato il fuoco al mezzo sul quale viaggiavano due classi di una scuola media di Crema. A dare l'allarme è stato uno dei ragazzi a bordo. Paura a bordo, ma nessun ferito. Il ...

Milano - uomo incendia scuolabus Sulla Paullese. Il video | : Un uomo ha appiccato il fuoco al mezzo sul quale viaggiavano bambini tra i 5 e gli 11 anni. A dare l'allarme sarebbe stato uno di loro. Il bilancio è di 12 ragazzini e due adulti intossicati

Milano - uomo dà fuoco a bus con scolaresca Sulla Paullese : fermato | : avvenuto sulla statale Paullese. L'uomo, un senegalese, è stato fermato: si trovava a bordo del bus insieme a una scolaresca quando ha cosparso il mezzo di benzina e ha tentato di appiccare le fiamme. ...

