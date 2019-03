Stupro Ronaldo | la Juve non “rischia” | niente tour negli Usa

calcioweb.eu

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Come da qualche anno a questa parte, anche questa estate lantus parteciperà all‘International Champions Cup, la competizione estiva che vede protagoniste le migliori squadre europee.I bianconeri, però, faranno parte della versione asiatica dell’evento. Non andrannoUsa. Motivo? Evitare il rischio che Cristianopossa essere detenuto dalle autorità come parte dell’indagine sugli stupri a Las Vegas. A darne notizie è il New York Times.“Gli organizzatori del torneo estivo di alto profilo – si legge – per le più grandi squadre di club del calcio mondiale, hanno deciso di tenere lantus e la sua stella Cristianolontane dagli Stati Uniti quest’anno per eliminare totalmente il rischio che la star portoghese possa essere detenuta dalle autorità come parte dell’indagine sugli stupri a Las Vegas. Mentre la ...

