Striscia la Notizia - bomba su Elisa Isoardi : "Il lumacone vip che ci prova con lei" : Ultimamente Striscia la Notizia è un poco ossessionata da Elisa Isoardi e dai gossip che riguardano la conduttrice de La prova del cuoco. Ossessione scherzosa, va da sé. Il tg satirico di Canale 5, infatti, dedica diversi servizi alla Isoardi , tutti incentrati - in chiave ironica - sui suoi presunti

Striscia la Notizia - demolizione completa di Nicola Zingaretti : "Ma bravo!" - che roba esce di bocca al piddino : Già, Striscia la Notizia ci ha preso gusto a punzecchiare Nicola Zingaretti . Già all'indomani della vittoria alle primarie Pd, il tg satirico di Canale 5 dedicò al neo-segretario democratico un irriverente servizio in cui mostrava le sue "prodezze" linguistiche, ovvero una discreta sequela di strafa

Striscia la Notizia demolisce l'Isola dei famosi : "Le prove della farsa. Vedete il suo corpo?" : Polemiche infinite sul l'Isola dei famosi : dal caso Fabrizio Corona-Riccardo Fogli ai naufraghi che mangerebbero cocco alle spalle di altri naufraghi. E ora ci si mette anche Striscia la Notizia , che da sempre punzecchia il reality condotto da Alessia Marcuzzi: si pensi, per esempio, alla campagna su

Striscia la Notizia umilia Danilo Toninelli : 'Poteva farlo solo lui - che figura di me***' : Il disastroso Danilo Toninelli è incappato in un'ultima, altrettanto disastrosa, gaffe. Al Tg2 motori, infatti, ha rivelato di aver acquistato una 'bellissima' Jeep Compass . Peccato però che sia un ...

Striscia la Notizia umilia Danilo Toninelli : "Poteva farlo solo lui - che figura di me***" : Il disastroso Danilo Toninelli è incappato in un'ultima, altrettanto disastrosa, gaffe. Al Tg2 motori, infatti, ha rivelato di aver acquistato una "bellissima" Jeep Compass. Peccato però che sia un mezzo diesel, uno di quei modelli per cui il suo stesso governo ha introdotto una tassa, quella che mi