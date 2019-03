Stranger Things 3 | rilasciato il trailer ufficiale della nuova stagione VIDEO

«Stranger Things 3» arriva il 4 luglio su Netflix : il primo trailer : Stranger Things 3: le prime immaginiStranger Things 3: le prime immaginiStranger Things 3: le prime immaginiStranger Things 3: le prime immaginiUn po’ fa impressione vedere come siano diventati grandi. Le guance rotonde iniziano pian piano a lasciare il posto a fisici filiformi, capigliature più curate e a una maturità nuova, sorprendente. La scopriamo attraverso le prime immagini della terza stagione di Stranger Things, la serie cult ...

Stranger Things 3 : Netflix rilascia le prime immagini e il trailer ufficiale : Netflix annuncia il trailer e le prime immagini della terza stagione di Stranger Things, disponibile dal 4 luglio 2019 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Accanto ai vecchi amici della prime due stagioni – Millie Bobbie Brown, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp, Dacre Montgomery, Charlie Heaton, Natalia Dyer, Joe Keery, Cara Buono, Winona Ryder e David Harbour – si sono aggiunti Maya Hawke, Jake ...

Romeo Beckham e Millie Bobby Brown di Stranger Things stanno insieme : l’indiscrezione : Secondo quanto si dice in Inghilterra, Romeo Beckham – figlio del celebre ex calciatore David e fratello minore del dirompente Brooklyn – e l’attrice di Stranger Things Millie Bobby Brown si starebbero frequentando. La coppia di giovanissimi – lui ha 16 anni, lei 15 compiuti in febbraio – pare si sia conosciuta addirittura nel 2016 ma abbia iniziato la frequentazione solo di recente perché, fino a luglio 2018, la ...

Romeo Beckham - è amore con «Undici» di Stranger Things? : I Beckham, insieme per Victoria I Beckham, insieme per Victoria I Beckham, insieme per Victoria I Beckham, insieme per Victoria I Beckham, insieme per Victoria I Beckham, insieme per Victoria I Beckham, insieme per Victoria I Beckham, insieme per Victoria Sbocciano amori in casa Beckham. Dopo la travolgente relazione tra il primogenito Brooklyn e la modella Hana Cross, ecco che pure il secondo figlio di David e Victoria sembra aver trovato la ...

Doppio nemico in Stranger Things 3 in piena Guerra Fredda? La rivelazione di Gaten Matarazzo : Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato con il primo trailer e la rivelazione della data di messa in onda di Stranger Things 3 ma i fan sono ancora alla ricerca di qualche indizio sulla nuova stagione. Se nelle prime due le minacce sono arrivate in varie forme ma sempre uno alla volta sembra che i questa terza stagione tutto cambierà anche se bisognerà aspettare fino a luglio per capire che cosa. Ad alzare il velo sui nuovi episodi ...

«Stranger Things» : la guida completa ai segreti di Hawkins : Stranger Things, la guida completa di CentauriaStranger Things, la guida completa di CentauriaStranger Things, la guida completa di CentauriaStranger Things, la guida completa di CentauriaStranger Things, la guida completa di CentauriaStranger Things, la guida completa di CentauriaStranger Things, la guida completa di CentauriaStranger Things, la guida completa di CentauriaStranger Things – La guida completa (Centauria 2019, pp. 136, € 19,90) ...

Finn Wolfhard dai mostri di Stranger Things ai fantasmi di Ghostbusters al fianco di Carrie Coon : Ottimo salto in avanti nella Carriera di Finn Wolfhard che presto lascerà i mostri e le desolate strade di Stranger Things alla ricerca di un posto al sole o, meglio, di una casa non infestata dai fantasmi nel nuovo Ghostbusters. Secondo quanto riporta EW, il nuovo film Ghostbusters si concentrerà su una madre single e la sua famiglia e i protagonisti dovrebbero essere proprio Carrie Coon (attualmente in onda in Italia in The Sinner 2) e Finn ...