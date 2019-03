Storie Instagram | guida e trucchi

Come condividere una serie TV Netflix attraverso le Storie Instagram : Le Storie Instagram rappresentano oggi uno dei metodi di comunicazione più popolari al mondo. Tale piattaforma viene infatti utilizzata quotidianamente da influencer e personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo e per questo motivo le aziende leggi di più...

Trucchi veloci sulle Storie Instagram : Le Instagram stories costituiscono una delle funzionalità più amate dagli utenti di Instagram perché permettono di fare brevi video o pubblicare foto ogni giorno in modo semplice e veloce. Chi avvia Instagram quotidianamente (o più volte al giorno) può curiosare fra le storie degli utenti che segue e in pochi minuti avere una panoramica completa […] Trucchi veloci sulle storie Instagram

Snervanti problemi Instagram anche il 14 marzo - 3 soluzioni quando non è possibile caricare foto e Storie : Chi pensava che al suo risveglio di oggi 14 marzo i problemi Instagram scomparissero senza lasciare traccia, deve fare i conti con il social delle immagini che ancora in questa prima parte di mattina si dimostra alquanto zoppicante. Sebbene le proporzioni del disservizio non siano quelle di ieri sera, con un down completo della piattaforma, ecco che le principali funzioni non sono ancora garantite agli utenti. Al momento di questa ...

Facebook e Instagram non funzionano : problemi con Storie - post e richieste di amicizia : Alcuni utenti stanno segnalando in questi minuti diversi problemi riscontrati con le applicazioni e i siti di Facebook, Facebook Messenger e Instagram, che non funzionano e quindi sono down. L'articolo Facebook e Instagram non funzionano: problemi con Storie, post e richieste di amicizia proviene da TuttoAndroid.

Senza Tenere Premuto - il primo cortometraggio girato con le Instagram Stories : ROMA - S'intitola Senza Tenere Premuto ed è il primo progetto cinematografico rappresentato interamente attraverso Instagram Stories . Diretto da Paolo Strippoli , con protagonisti Chiara Vinci , ...

Come salvare Storie Instagram : Vi trovate su Instagram, vorreste scaricare la storia di un vostro parente per farla vedere magari a vostra madre ma non potete. Perché? Perché non si possono scaricare le storie di Instagram, almeno fino ad leggi di più...

Instagram inserisce nelle Stories lo sticker per la beneficenza : (Foto: pexels.com /Francisco Fernández ) Cavalcando l’onda dell’enorme successo delle donazioni benefiche su Facebook, la società di Menlo Park ha deciso di inserire uno sticker per il fundraising nelle storie di Instagram. Le donazioni tramite Facebook hanno raccolto nl 2018 più di un miliardo di dollari, di conseguenza la società ha pensato di trasportare questa funzione nell’altro social network, che sta via via diventano più ...

Instagram testa un adesivo per le donazioni nelle Storie : Pare che il team di Instagram stia sperimentando un nuovo adesivo per le donazioni per le Storie. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Instagram testa un adesivo per le donazioni nelle Storie proviene da TuttoAndroid.

Arriva il primo film girato in Instagram Stories : Al tempi in cui la popolazione di Instagram ha eguagliato quella della Cina (un miliardo ciascuno), in cui postiamo, in media, 95 milioni di foto al giorno e in cui l’attrattiva degli account dei Kardashian, in America, o dei Ferragnez, da noi, supera di gran lunga qualsiasi reality che si rispetti – Arriva Senza Tenere Premuto, il primo film realizzato, interamente, come fosse una sequenza di Stories. 13 minuti scanditi dalla linea ...

Instagram sta testando i QUIZ nelle Storie : ecco di cosa si tratta : Noi di PC Professionale resteremo sull'attenti per scoprire tutti gli aggiornamenti riguardo il nuovo adesivo dei QUIZ e altre notizie interessanti dal mondo di Instagram . Ma le notizie non ...

Come capire chi ti ha bloccato le Storie su Instagram : Dopo aver notato che una persona che seguite non pubblica più contenuti su Instagram, vi è sorto il dubbio se questo vi abbia applicato alcune restrizioni per non vederle. Dunque, state cercando su Internet una leggi di più...