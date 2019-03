Stadio Roma | Di Maio | De Vito fuori da M5S

Marcello De Vito (M5S) arrestato per corruzione nell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma : Per i giudici il presidente del consiglio comunale l’avrebbe intascato elargizioni anche da Parnasii. Perquisiti anche i suoi uffici in Campidoglio. nell’inchiesta sono coinvolti anche gli imprenditori e costruttori

Caos Stadio Roma - l’ordinanza del gip recita : “De Vito a disposizione di Parnasi” : Marcello De Vito è stato arrestato stamane a seguito di indagini in merito al nuovo stadio della Roma, accuse di corruzione per il pentastellato “Luca Parnasi, al fine di acquisire il favore di Marcello De Vito che guidava in qualità di presidente del Consiglio Comunale di Roma Capitale i lavori dell’Assemblea Capitolina riguardanti il progetto per la realizzazione del Nuovo stadio della Roma, si è determinato, in adesione ad ...

Stadio Roma - arrestato Marcello De Vito. Per il gip : «Era a disposizione di Parnasi». Di Maio : «Fuori dal M5s» : arrestato Marcello De Vito, presidente dell'assemblea capitolina. L'accusa è di corruzione. Secondo i pm Barbara Zuin e Luigia Spinelli De Vito avrebbe incassato elargizioni da...

Stadio Roma - tutti i nodi - dai trasporti ai parcheggi : «Impatto catastrofico sulla città» : Una «catastrofe» chiamata Tor di Valle, che si potrebbe evitare solo stravolgendo la mobilità cittadina, da qui a 10 anni. Inutili tutte le opere pubbliche presentate nel progetto...

Stadio Roma - Meloni : se anche onestà viene meno a M5s restano solo spettacoli Grillo - : molto presto per dare un giudizio perché su queste cose deve lavorare la magistratura. Chiaramente colpisce il fatto che a essere coinvolto nella vicenda sia il presidente del Consiglio comunale di ...

Roma - quale futuro per lo Stadio? Progetto appeso alla Raggi : ... il destino del Progetto è legato al destino della giunta: se dovesse cadere la sindaca, va da sè, si porterebbe dietro il Progetto Tor di Valle, a cui mancherebbe di colpo la maggioranza politica ...

Stadio Roma - tra De Vito e Mezzacapo 'un vero sodalizio' : Roma, 20 mar., askanews, - Il provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso nei confronti del presidente del Consiglio comunale di Roma, Marcello De Vito, chiama in causa anche l'avvocato ...

Stadio Roma - arrestato per corruzione il presidente del consiglio comunale De Vito (M5s) : L'esponente 5 Stelle avrebbe favorito, in cambio di elargizioni, il progetto dell'imprenditore Luca Parnasi per la costruzione del nuovo Stadio della Roma

Stadio Roma - arrestato Marcello De Vito - presidente M5s dell'assemblea capitolina. Coinvolti imprenditori Toti e Statuto : arrestato Marcello De Vito, presidente dell'assemblea capitolina. L'accusa è di corruzione. Secondo i pm Barbara Zuin e Luigia Spinelli De Vito avrebbe incassato elargizioni da...

Marcello De Vito arrestato per tangenti sul nuovo Stadio Roma/ Tornado in casa M5s : Marcello De Vito, consigliere comunale di Roma del M5s è stato arrestato stamane con l'accusa di corruzione: tangenti sul nuovo stadio Roma

Stadio Roma - arrestato M5S Marcello De Vito : Roma, 20 mar. (AdnKronos) - arrestato il presidente dell'assemblea capitolina di Roma Marcello De Vito. I carabinieri del comando provinciale di Roma stanno dando esecuzione alla misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Roma nei confronti di 4 persone, per due indagati è stata disposta la cu

Stadio Roma - arrestato il presidente del Campidoglio : Il presidente della assemblea capitolina Marcello De Vito di M5S è stato arrestato dai carabinieri per corruzione nell’ambito della inchiesta della Procura sul nuovo Stadio della Roma. De Vito, secondo quanto riferito dall’agenzia ANSA, è stato arrestato nell’ambito di una operazione del Comando Provinciale di Roma che ha portato ad altri tre arresti e una misura interdittiva […] L'articolo Stadio Roma, arrestato il ...