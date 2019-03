Stadio Roma | Baldissoni | “arresto De Vito? Nessuno stop”

Stadio Roma - Italia Morale chiede le immediate dimissioni del Sindaco di Roma Virginia Raggi e di tutta la Giunta : “Il Cav. Mario Auriemma Segretario Nazionale Movimento Italia Morale, a seguito dell’arresto del Presidente dell’assemblea capitolina On. De Vito, braccio destro della Raggi, preso con le mani nella “marmellata” per la costruzione del nuovo Stadio della Roma a Tor di Valle, Italia Morale chiede le immediate dimissioni del Sindaco Virginia Raggi e di tutta la Giunta. Lo Stadio si fa al Colosseo col binocolo! Il ...

Baldissoni : 'Nuovo Stadio è un diritto acquisito dalla Roma. Pallotta andrà fino in fondo' : Il vicepresidente esecutivo del club giallorosso ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport. Vicepresidente Baldissoni, sorpreso dalle dichiarazioni della procura? Innanzitutto è sempre ...

De Vito arrestato - crolla l’opposizione interna alla Giunta Raggi. Ora l’incognita è l’iter per il nuovo Stadio della Roma : Il Campidoglio trema, ma Virginia Raggi spingerà per andare avanti. Almeno per ora. Servirà un confronto con la maggioranza e con i vertici pentastellati. E per questo le prossime 72 ore saranno decisive. Ma se è vero che qualcuno spinge per una “soluzione-Polverini” (la governatrice del Lazio che nel 2012, dopo l’esplosione dello scandalo sui rimborso, andò in Consiglio regionale a dimettersi al grido di “ve manno a casa tutti”), è altrettanto ...

Stadio Roma - arrestato per corruzione Marcello De Vito del M5S. Le intercettazioni : ...41 Marcello De Vito mentre viene portato via dalle forze dell'ordine, @LaPresse, - di Redazione SkySport24 12:35 Stadio Roma, gli aggiornamenti da Paolo Assogna L'inviato di Sky Sport 24 fa il ...

"Pensare che De Vito era contrario allo Stadio della Roma..." : "Pensare che De Vito, da quel che mi ricordo, era addirittura contrario alla costruzione dello stadio della Roma...". Paolo Berdini osserva con amarezza e dolore questa ennesima Caporetto giudiziaria, politica e morale della città di Roma, dopo l'arresto per corruzione del presidente del consiglio comunale capitolino, Marcello De Vito, M5s. Berdini per poco più di sei mesi è stato l'assessore all'Urbanistica della giunta ...

Malagò - Stadio Roma? auguro si chiarisca : ROMA, 20 MAR - "Penso, spero, mi auguro che non implichi un ulteriore rallentamento su un percorso già di per sé complesso ma che sembrava andasse verso la conclusione". Così il presidente del Coni ...

Stadio Roma - i tifosi : «Pallotta ha ragione. È il gioco dell'oca» : Roma - 'Pallotta ha ragione, qui tutto è più difficile' . I tifosi della Roma a sostegno del patron americano dopo l'arresto del presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito . Un nuovo ...

Stadio Roma - Malagò : “Spero non ci sia un rallentamento” : Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha così risposto sull’ennesimo sviluppo dell’inchiesta sullo Stadio della Roma che oggi ha visto gli arresti, tra gli altri, anche il presidente dell’Assemblea Capitolina Marcello De Vito: “Figuratevi se io oggi vado a fare considerazioni. Penso, spero, mi auguro che non implichi un ulteriore rallentamento su un percorso già di per sé complesso ma che sembrava andasse verso una conclusione. Mi ...