Stadio Roma | arrestato Marcello De Vito | presidente M5s dell' assemblea capitolina

Inchiesta Stadio Roma - arrestato il presidente dell’Assemblea capitolina De Vito (M5s) : “Corruzione” : Il presidente dell’Assemblea capitolina Marcello De Vito (M5s) è stato arrestato dai carabinieri. L’accusa è corruzione. L’Inchiesta è quella sulla costruzione dello stadio della Roma, in cui sono già stati coinvolti il costruttore Luca Parnasi e l’avvocato Luca Lanzalone, prima consulente dei Comuni di Livorno e Roma e poi presidente dell’Acea. Proprio da Parnasi, secondo l’ipotesi accusatoria, De Vito ...

Stadio della Roma - al via il processo a Luca Lanzalone : Campidoglio parte civile : Con la costituzione del Campidoglio come parte civile si è aperto oggi il processo contro l’ex presidente di Acea Luca Lanzalone, accusato di corruzione e traffico di influenze nell’ambito dell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. A processo anche l’ex commissario straordinario dell’Ipa, l’ente di previdenza dei dipendenti capitolini, Fabio Serini, mentre il terzo imputato, socio di Lanzalone, Luciano Costantini, ha scelto il rito abbreviato e ...

Roma - dal controllore in comune al ruolo di Lanzalone : i tasselli che uniscono le inchieste sui conti Ama e sull’affare dello Stadio e i progetti di Acea sui rifiuti : Lanzalone e Parnasi. Luca Lanzalone dominus dell’affare dello stadio della Roma. E consigliere d’amministrazione di Acea, mai revocato. Gli uomini consigliati da Lanzalone, tutti provenienti dalla Livorno di Filippo Nogarin, che – secondo l’assessore capitolino dimissionari – “comandano in Campidoglio”. Il revisore dei conti della società capitolina dei rifiuti Ama che, ribaltando un precedente parere, consente al Campidoglio per ...

James Pallotta si sfoga : “il progetto Roma frenato dalla questione Stadio” : Roma, il presidente James Pallotta ha parlato dell’ascesa del club frenata dalla burocrazia relativamente alla questione stadio Il presidente della Roma James Pallotta, si è prestato ad un’intervista al sito ufficiale del club, all’interno della quale ha svelato alcuni particolari interessanti della sua esperienza in giallorosso. Il patron crede ancora nel progetto, ma è molto arrabbiato per i freni posti relativamente ...

Roma - Pallotta : “Senza nostro Stadio impossibile essere tra i top in Europa” : James Pallotta, presidente della Roma, è tornato sulla questione stadio: “Senza uno stadio di proprietà non possiamo pensare di diventare un top club tra i primi 10 in Europa, e non solo in termini di fatturato”. Dallo stadio futuro alla situazione all’interno della società giallorossa: “Gli ultimi mesi sono stati difficili, ma stiamo facendo progressi”. […] L'articolo Roma, Pallotta: “Senza nostro ...

Roma - Pallotta : 'Il nuovo Stadio per essere al top - ecco i miei sogni per i prossimi anni' : E sulle promesse di una Roma tra i top 10 club del mondo… "È possibile, ma non possiamo diventare una top 10 senza uno stadio . Possiamo vivere grandi anni, come la scorsa stagione, e passare periodi ...