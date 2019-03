Stadio Roma | arrestato Marcello De Vito | l’accusa è di corruzione

Roma - presunte tangenti per lo Stadio Arrestato Marcello De Vito (M5S) : Indifferente agli arresti di giugno, Marcello De Vito avrebbe continuato a prendere mazzette. In manette anche l’avvocato Mezzacapo. Imbarazzo nel Movimento

Roma - ‘er progetto’ è fallito un’altra volta : Pallotta vivacchia aspettando lo Stadio : “Er progetto” è fallito. un’altra volta. Via l’allenatore a metà stagione. Via pure il direttore sportivo, plenipotenziario e arrivato da nemmeno un anno e mezzo. Significa rinnegare le proprie scelte, ammettere di aver sbagliato tutto. Pagano Eusebio Di Francesco e Monchi, ma la responsabilità è di chi li ha scelti, costretti a lavorare in condizioni impossibili e quindi scaricati. Il primo fu Luis Enrique: un anno di tiqi-taqa e figuracce, ...

Porto-Roma - Paulo Sousa allo Stadio : pronto in caso di esonero Di Francesco : PORTO ROMA, Paulo Sousa al Do Dragao – Porto Roma di stasera avrà uno spettatore interessato in più direttamente allo stadio Do Dragao. Si tratta di Paulo Sousa, l’ex allenatore della Fiorentina che da qualche mese di distanza a questa parte (da quando cioè ha iniziato a traballare la panchina di Di Francesco) è stato […] L'articolo Porto-Roma, Paulo Sousa allo stadio: pronto in caso di esonero Di Francesco proviene da Serie A ...