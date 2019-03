Stadio Roma | arrestato M5S Marcello De Vito

Stadio Roma - è bufera : arrestato De Vito per corruzione : Roma - Il presidente della assemblea capitolina Marcello De Vito del M5S è stato arrestato dai carabinieri per corruzione nell'ambito della inchiesta della Procura sul nuovo Stadio della Roma . ...

Roma - presunte tangenti per il nuovo Stadio : arrestato Marcello De Vito del M5S : Un terremoto giudiziario ha coinvolto in queste ore il Movimento Cinque Stelle della capitale. I carabinieri, in seguito all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare da parte del dip del Tribunale di Roma , hanno proceduto all'arresto di Marcello De Vito , presidente dell'assemblea capitolina, e di altre 3 persone (due delle quali sono ai domiciliari), accusate a vario titolo di corruzione. Secondo le ipotesi dei pm Barbara Zuin e Luigia ...

