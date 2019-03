Spazio | la sonda giapponese Hayabusa2 rileva acqua sull’asteroide Ryugu

Spazio : successo per la sonda giapponese Hayabusa2 - atterrata con successo sull’asteroide Ryugu : La sonda giapponese Hayabusa2 è atterrata con successo sull’asteroide Ryugu , alla ricerca di indizi sull’origine del sistema solare. “Confermiamo la comunicazione di dati con la sonda , dopo il touchdown, e sembra che il touchdown abbia avuto successo ma dobbiamo analizzare diversi dati che abbiamo via via ricevuto prima della conferma finale“, ha detto inizialmente il portavoce della Jaxa alla AFP. La conferma ufficiale ...

Uno sparo nello Spazio . Così la sonda Hayabusa 'ruberà' la polvere cosmica : Non sarà un film d'azione, ma di scienza. In ogni caso, avrà la stessa suspense di un thriller di cui conosceremo il finale solo nel 2020. La sonda si chiama Hayabusa ed è stata lanciata nel 2014 ...

Spazio - Marte : sonda Nasa Maven si prepara all'arrivo di Mars 2020 : Roma, 13 feb., askanews, - Manovre in corso per Maven, Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN,, la sonda della Nasa che da oltre 4 anni è impegnata a svelare i segreti dell'atmosfera di Marte. In ...