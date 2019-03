Spari nel salotto di Napoli | «Terra contesa dai clan | qui ci scappa il morto»

Sblocca-cantieri - Sparisce il condono La lite nel governo tra Lega e M5s : Dopo le tensioni nella maggioranza tra M5s e Lega, la norma dei subappalti elimina obbligo indicazione terna appaltatori

Maddie McCann - le inquietanti parole della bambina alla madre prima di Sparire nel nulla : Dodici anni dopo la sua scomparsa, emergono nuovi dettagli sul caso di Maddie McCann, la bimba inglese svanita nel nulla da un residence nell'Algarve, in Portogallo, mentre si trovava in vacanza sui genitori. A riaccendere l'attenzione sul caso un docu-film in uscita per Netfilx, dove viene avanzata una nuova ipotesi di cui dà conto in anteprima il Daily Mirror: "La bambina potrebbe essere stata rapita da una bestia che indossava una maschera ...

Napoli - stesa nel centro storico : Spari contro centro scommesse : È probabilmente riconducibile ad un'altra stesa, spari all'impazzata di gang di giovani in moto, l'episodio della scorsa notte in pieno centro a Napoli. I Carabinieri della compagnia centro sono ...

Sparisce nel nulla col padre - la piccola di 2 anni trovata morta in un fossato : Orribile ritrovamento nelle scorse ore lungo un'autostrada statunitense ad Austin, nello Stato del Minnesota. In un fossato a bordo carreggiata alcuni operai hanno rinvenuto il corpo senza vita di una bimba avvolta in una coperta e gettata via come spazzatura. Si tratta della piccola Noelani Robinson, una bambina di due anni di cui si erano perse le trace da lunedì scorso quando era sparita di casa insieme al padre che non viveva più in ...

Storia di Blutec - l'azienda che ha intascato 20 milioni dallo Stato facendoli Sparire nel nulla : L' arresto dei vertici e il sequestro dell'azienda sono l'ennesimo colpo di scena nella travagliata Storia della Blutec sorta sulle 'ceneri' dell'ex stabilimento Fiat di Termini Imerese . Prima della ...

Spari nel minimarket - muore rapinatore : Omicidio all'alba di oggi nel centro storico di Palermo. La vittima è il rapinatore di un minimarket di via Maqueda. Ferite anche due persone. Sul luogo la polizia di Stato che sta eseguendo i primi ...

Malaysia Airlines 370?? - storia di un volo ‘perfetto’ e di un aereo Sparito nel nulla : Le uniche cose abbastanza chiare relativamente al volo MH 370 decollato alle 00:41 dell’8 marzo 2014 da Kuala Lumpur e diretto a Pechino sono solo due: la prima è che a tutt’oggi vi sono solo teorie (alcune delle quali molto fantasiose, altre molto ingenue) sulla sua sparizione, la seconda è che è assolutamente impossibile che un aeromobile di queste dimensioni e con la tecnologia di bordo del B777 possa semplicemente svanire nel ...

Di Battista Sparito da un mese E Di Maio resta solo nella sfida Tav contro Salvini : Il frontman doveva essere la chiave per contrastare la Lega, ma la strategia è fallita con le sconfitte in Abruzzo e Sardegna. Ora il governo traballa ed il leader M5S è solo

DiSparità di genere : non è solo una questione di salario. I dati della ricerca del Cnel parlano chiaro : Al seminario 'L'uguaglianza non ha genere', svoltosi a Roma nella sede dello stesso Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, alla presenza di esperti, accademici e sindacalisti, tra cui Susanna Camusso, ex segretaria generale della Cgil, è stato evidenziato come la Disparità retributiva è solo uno ...

Sorelline di 5 e 8 anni Spariscono nel nulla : ritrovate nel bosco grazie alle briciole dei biscotti : Erano scomparse nel nulla dopo essere uscite a giocare fuori casa. Caroline e Leia Carrico, d ue Sorelline di 5 e 8 anni erano scomparse in un bosco mentre giocavano fuori dalla loro abitazione nello ...

Un giovane papà è Sparito nel nulla da un mese - la famiglia disperata : "Carlo ritorna" : Carlo Domenico La Duca, 38 anni, imprenditore agricolo di Termini Imerese, da giovedì 31 gennaio sembra sparito nel nulla...