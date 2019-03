Sorelle Labèque | ' Da Santa Cecilia a Thom Yorke | le sfide al piano'

ilmessaggero

(Di mercoledì 20 marzo 2019) 'Don't Fear The Light:l'ha chiamato così il brano che ha scritto per noi, la sua prima prova 'classica' che porteremo insieme in tour all'inizio di aprile. Credo che il titolo sia un ...

santa_cecilia : RT @santa_cecilia: Questa settimana - accanto alla Sinfonia n. 9 di Schubert 'La grande' - ascolteremo per la prima volta a Santa Cecilia i… - NickIannello64 : RT @santa_cecilia: Questa settimana - accanto alla Sinfonia n. 9 di Schubert 'La grande' - ascolteremo per la prima volta a Santa Cecilia i… - juancapiano75 : RT @santa_cecilia: Questa settimana - accanto alla Sinfonia n. 9 di Schubert 'La grande' - ascolteremo per la prima volta a Santa Cecilia i… -