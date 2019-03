Soldi e favori per 400mila euro L' M5s De Vito è l' amico potente che in

huffingtonpost

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Tutto inizia il 2 marzo del 2017 in un bar nel cuore del quartiere Prati di Roma e si arriva a oggi con le ordinanze di custodia cautelare. È davanti a un caffè che il presidente dell'assemblea capitolina Marcello De, ora in carcere, presenta, al costruttore Luca Parnasi, l'avvocatoCamillo Mezzacapo, per il quale in passato l'esponente M5s ha collaborato. Da questo momento inizia un giro disecondo quello che viene definito "il solito schema che conosciamo" che porta, secondo la procura, a un "grave fenomeno corruttivo che si è realizzato ai vertici di Roma Capitale" a guida pentastellata.L'esponente M5s, ora espulso, avrebbe avuto il compito di far approvare dal consiglio comunale provvedimenti amministrativi favorevoli alla realizzazione di importanti progetti. Per il gip il presidente del consiglio comunale "era a disposizione" di ...

