Snowboard | i convocati dell’Italia per i Mondiali junior Saranno 15 gli azzurrini in

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Diramato l’elenco deglichiamati per idi, che si terranno in tre diverse località: a Reiteralm, in Austria, per il cross dal 25 marzo al 2 aprile, a Rogla, in Slovenia, per l’alpino dal 31 marzo al 5 aprile, e a Klappen, in Svezia, per il park & pipe dal 4 al 14 aprile.Di seguito l’elenco completo dei 15dell’Italia:cross (a Reiteralm, in Austria, dal 25 marzo al 2 aprile) CANALIA Alessandro CASTELLO Devin FERRARI Filippo GROSS Ester ZANA Sofia (CR Alpi Centrali)Parallelo (a Rogla, in Slovenia, dal 31 marzo al 5 aprile) LANTSCHNER Fabian CAFFONT Elisa CORATTI Jasmin MORODER Aline SCHMALZL Sindy DA COL Filippo (CR Alto Adige) DEJORI Elia (CR Alto Adige) PRADEL Cristian (CR Alto Adige)Slopestyle (a Klappen, in Svezia, dal 4 al 14 aprile) FRAMARIN Leo POLUZZI ...

