Slitta la Brexit | May chiede alla Ue un rinvio fino al 30 giugno «Ma non voteremo alle

Slitta la Brexit - May chiede alla Ue un rinvio fino al 30 giugno : In una lettera a Tusk, la premier britannica chiede ufficialmente un rinvio dell’uscita del Regno Unito dal 31 marszo al 30 giugno. May ha quindi escluso nettamente l'ipotesi di una proroga lunga, definendo «inaccettabile» la prospettiva che il Regno Unito possa dover partecipare alle prossime elezioni europee...

Brexit : 'non c'è svolta - il voto Slitta' : ANSA, - LONDRA, 18 MAR - Non c'è ancora una svolta fra Theresa May e i ribelli della sua maggioranza sull'accordo sulla Brexit. Lo conferma un portavoce di Downing Street, precisando che i colloqui ...

Tusk dice sì allo Slittamento alla Brexit. Ma la Ue detta le condizioni : vogliamo un piano preciso : La mossa che ha colto tutti di sorpresa, su entrambe le sponde della Manica, è arrivata ieri mattina via Twitter. L’autore è Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo. Per la prima volta un esponente Ue ha aperto esplicitamente all’ipotesi di estendere i negoziati per la Brexit oltre il 29 marzo. Finora tutti si erano trincerati dietro il diplo...

29 marzo 2019. Verso lo Slittamento della Brexit : Il premier britannico Theresa May potrebbe annunciare una svolta importante. Si tratta della richiesta di un rinvio della scadenza del

BREXIT - MAY RINVIA VOTO A MARZO/ Tusk "Slittamento a 2021" - ma la Premier non ci sta : BREXIT, May ha di nuovo RINVIAto VOTO al prossimo 12 MARZO: oggi vertice con Juncker, Tusk 'slittamento divorzio al 2021', ma la Premier non ci sta

Brexit : May prende altro tempo - il voto Slitta a fine mese : Gli industriali britannici: "Siamo in zona d'emergenza" Il mondo del business tuttavia non si fida, come conferma oggi stesso la leader della Cbi, la Confindustria britannica, Carolyn Fairbairn, ...