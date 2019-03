Siria | Onu | più di 70mila civili ammassati nel campo di Hol

Siria : Onu - oltre 60mila fuggiti da Isis : ANSAmed, - BEIRUT, 8 MAR - Le Nazioni Unite affermano che nel campo di rifugiati dove si sono ammassati in queste settimane i transfughi dalle zone del sud-est della Siria un tempo controllate dall'...

Siria.Onu - 50mila persone presso confine : 16.22 Circa 50mila persone si sono rifugiate nelle ultime settimane in un già sovraffollato campo profughi nell'Est della Siria, in fuga dai combattimenti tra forze curdo-siriane e gli irriducibili miliziani dell'Isis.Lo ha documentato l'Onu,secondo cui solo nell'ultima settimana 13mila persone, per lo più donne e bambini, sono giunti nel campo di Al Hol, vicino al confine con l'Iraq nella regione siriana di Hasake. L'Onu denuncia la gravità ...