Silvio Berlusconi operato, il medico: “Solo pochi giorni di convalescenza, fermarlo è un’impresa” (Di mercoledì 20 marzo 2019) Parla il medico personale di Silvio Berlusconi, il professor Zangrillo: "Il decorso post chirurgico è il migliore che potessimo attenderci. Ora è necessario solo qualche giorno di convalescenza. Imporre al presidente Berlusconi di fermarsi è sempre un'impresa molto impegnativa".



(Di mercoledì 20 marzo 2019) Parla ilpersonale di, il professor Zangrillo: "Il decorso post chirurgico è il migliore che potessimo attenderci. Ora è necessario solo qualche giorno di. Imporre al presidentedi fermarsi è sempre un'impresa molto impegnativa".

