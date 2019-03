Siamo scesi armi in pugno Il racconto del carabiniere eroe ferito

ilgiornale

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Parlare col senno di poi è facile. Troppo. Ha ragione il procuratore capo di Milano, Francesco Greco, a dire che il "miracolo" è stato possibile solo grazie a quei carabinieri "eccezionali" che sono riusciti a estrarre fuori dal bus i bambini prima che divampassero le fiamme. Bisognava essere lì per capire la difficoltà dell'intervento. Poteva essere una strage, il massacro della Paullese. E se il folle gesto di un autista senegalese non ha spezzato la vita di 51 alunni delle medie, lo dobbiamo alle mani nude del militare che hanno spaccato il vetro del pullman.A volte c'è bisogno di simboli per capire fino in fondo un fatto. Le immagini aiutano, certo. Ci sono i bambini che urlano impauriti mentre sfuggono alla morte. Ma c'è anche quello scatto (guarda qui in esclusiva) della mano ferita del. È questo forse il vero emblema della giornata di terrore.La benda copre i tagli ...

