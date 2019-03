Si schianta contro un albero mentre è alla guida: muore la fotografa Gaia Roganti (Di mercoledì 20 marzo 2019) La giovane fotografa Gaia Roganti, di 26 anni, è morta ieri mattina in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nel fermano.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di mercoledì 20 marzo 2019) La giovane, di 26 anni, è morta ieri mattina in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nel fermano.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

MatteoPedrosi : Notte a dir poco movimentata per #Defrel: prima fugge a un controllo della polizia, poi si schianta con la sua auto… - antoteven : L'ennesimo ko del Bayern condanna i tedeschi ad una quasi certa eliminazione. Milutinov e Leday decisivi in casa Ol… - marzagalia : L'ennesimo ko del Bayern condanna i tedeschi ad una quasi certa eliminazione. Milutinov e Leday decisivi in casa Ol… -