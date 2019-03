«Si nota all' imbrunire» | Silvio Orlando e il peso della solitudine

5 annotazioni sulle affermazioni di Salvini riguardo allo spread : Il ministro Salvini ha dichiarato che lo spread sarebbe diminuito significativamente tornando ai livelli in cui si trovava prima dell'insediamento dell'esecutivo Lega-M5S. In realtà nel 2018 lo spread BTP bund, nell'anno precedente alle elezioni, si è mosso in una fascia tra 180 e 110 punti base, in particolare arrivando a 116 nel mese di aprile....Continua a leggere

Real Madrid - Vinicius prenota il Pallone d'Oro - : In una lunga intervista a 'El Larguero', la giovane stella del Real Madrid Vinicius si è soffermato su tanti temi, tra cui il sogno del Pallone d'Oro: 'Mi sento che lo vincerò a 25 o 26 anni. A quell'...

Otto e mezzo - notate qualcosa di strano? Il dettaglio andato in onda che incastra Lilli Gruber : 'Ma allora...' : Si chiama Otto e mezzo, ma forse dovrebbe cambiare nome. La trasmissione di Lilli Gruber , ormai è chiaro, viene registrata prima, prova ne è il fatto che spesso il talk show 'buca' le notizie, nel ...

Vi consiglio "Drip" di The Marias & Triathlon perché vi catturerà dalla prima nota : Ci sono pezzi che seppur ascoltati a basso volume si fanno notare, eccitano la nostra curiosità. Questo 'deep deep' mi ha catturato dalla prima nota e la band è da tenere d'occhio.

Airbnb punta alla prenotazione last minute degli hotel : Mentre prepara il suo debutto in Borsa entro la fine del 2019, con una quotazione di circa 31 miliardi di dollari, Airbnb, che permette di gestire affitti brevi tra privati, continua a espandersi nel settore. La compagnia ha infatti annunciato sul suo sito di avere stretto un accordo per l’acquisizione di hotel Tonight, sito che permette agli utenti di fare prenotazioni last-minute per stanze d’albergo. In questo modo, Airbnb accresce la sua ...

Husqvarna Vitpilen e Svartpilen - test Ride 2019 aperte le prenotazioni [GALLERY] : 1/6 ...

SI LANCIA DALLA FINESTRA DOPO UNA nota/ Genitori - insegnate loro il bello dell'errore : A Coriano, Rimini, un 12enne si è buttato DALLA FINESTRA della scuola DOPO aver preso una NOTA. Ma occorre saper inciampare

La nota del M5s in cui si specifica che 2/3 degli elettori sono contrari alla Tav : Roma, 2 mar., askanews, - 'Quanto riportato oggi da alcuni organi di stampa, tra cui il Corriere della Sera attraverso la firma di Francesco Verderami, non solo è destituito di ogni fondamento, ma ...

Necessita di iniezioni alla colonna vertebrale : gli prenotano le sedute per l'8 gennaio 2020 - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : di Lucia Portolano per il7 Magazine Ha forti dolori alla schiena, e non riesce a camminare a causa di un intervento alla colonna vertebrale. Il medico dell'ospedale gli ha prescritto delle iniezioni ...

