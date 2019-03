Si allarga la famiglia dei soci Aipb

Juliana Moreira : ‘allargare la famiglia? Sono io che dico no - basta’ : “Allargare la famiglia? Sono io che dico no. Io Sono ingrassata, ho avuto la pancia”: Juliana Moreira, moglie di Edoardo Stoppa e madre di due bambini, ammette così di aver deciso di non avere più figli. Il volto di Paperissima Sprint ha infatti spiegato di aver già dato abbastanza con la coppia di figli che ha già avuto e che, in tutto ciò, si occupa anche di due cani e del marito, oltre che del suo lavoro. Al momento le basta e ...

Juliana Moreira : ‘allargare la famiglia? Sono io che dicono no - basta’ : “Allargare la famiglia? Sono io che dico no. Io Sono ingrassata, ho avuto la pancia”: Juliana Moreira, moglie di Edoardo Stoppa e madre di due bambini, ammette così di aver deciso di non avere più figli. Il volto di Paperissima Sprint ha infatti spiegato di aver già dato abbastanza con la coppia di figli che ha già avuto e che, in tutto ciò, si occupa anche di due cani e del marito, oltre che del suo lavoro. Al momento le basta e ...

La famiglia Immobile si allarga - Jessica Melena lascia Ciro senza parole : svelato il sesso del bebè [VIDEO] : Un palloncino grande nero ripieno di piccoli palloncini colorati: azzurri o rosa? Ecco come Jessica Melena ha svelato al marito Ciro Immobile il sesso del terzo bebè in arrivo Una domenica come quella di ieri Ciro Immobile non la dimenticherà mai: l’attaccante della Lazio ha segnato, ieri sera, nel Derby della Capitale, contro la Roma, aiutando il suo team a portare a casa un’importantissima vittoria. Ma è quanto accaduto ...

Pallavolo – La famiglia Zaytsev si allarga : in arrivo il terzo bebè - l’annuncio social dello “Zar” [FOTO] : Ivan Zaytsev papà per la terza volta: la moglie Ashling in attesa del terzo figlio dello Zar, l’annuncio sui social La famiglia Zaytsev si allarga: il pallavolista italiano Ivan ha annunciato oggi una lietissima notizia sui suoi profili social. Lo Zar e la moglie Ashling aspettano il terzo figlio: dopo Sasha e la dolcissima Sienna, nata a gennaio del 2018, nel 2019 arriverò “#babynumber3”, come lo ha chiamato papà Ivan ...

Commuove la famiglia allargata e disfatta : Due ore. Molto più di un attimo. Ma un attimo in rapporto a una vita intera. In due ore Dan Fogelman, sceneggiatore di successo in quel di Hollywood, racconta come si fa e come si disfa una famiglia ...

Gigi Buffon compie 41 anni - festa di compleanno con Ilaria D'Amico e la famiglia allargata : Gigi Buffon compie 41 anni e festeggia assieme a Ilaria d?amico e la sua famiglia allargata. Gigi, come riportato da Leggo.it, è passato dalla Juventus al Paris Saint Germain ma per il...

Verissimo Filippo Magnini e la Palmas vogliamo allargare la famiglia : A“Verissimo” Giorgia Palmas e Filippo Magnini alla Toffanin hanno raccontato il loro amore e dei progetti futuri e potrebbero anche le nozze: “Ne abbiamo tanti e tra questi potrebbe esserci anche quello del matrimonio. Siamo due persone molto attaccate alla famiglia che finalmente si sono trovate e diciamo che in futuro potrebbe esserci la realizzazione di questo sogno”. Un argomento che trova la conferma netta di Filippo: “Lei usa il ...

Simona Ventura e Bettarini - famiglia allargata : il messaggio che piace : Simona Ventura e Stefano Bettarini, famiglia allargata: con Nicoletta Larini e Giovanni Terzi sono una squadra Simona Ventura, Stefano Bettarini, Nicoletta Larini e Giovanni Terzi sono riusciti a instaurare un rapporto molto forte in questi ultimi mesi. La nota conduttrice ha chiuso definitivamente la sua relazione con Gerò Carrara, in modo abbastanza pacifico. Ora super […] L'articolo Simona Ventura e Bettarini, famiglia allargata: il ...

Fiat 500X e 500L S-Design - la famiglia speciale si allarga [FOTO] : Le nuove 500X e 500L S-Design ampliano la famiglia che già annovera 124 Spider, Tipo 5 porte e Tipo Station Wagon la serie speciale Fiat 500X S-Design si presenta in una dimensione stilistica completamente rinnovata. Sportività e look grintoso caratterizzano questa nuova edizione senza rinunciare alla cura dei dettagli e al comfort di guida che hanno fatto la fortuna del modello Fiat con il più alto tasso di conquista dai clienti di altri ...