Si accettano miracoli | trama | cast e curiosità sul film con Alessandro Siani e Fabio De

(Di mercoledì 20 marzo 2019) La Rai ripropone Si, secondo lavoro da regista del comico napoletano. Ilva in onda mercoledì 20 marzo alle 21.25 su Rai1 interpretato, tra gli altri, anche daDe Luigi e Serena Autieri.Si, il trailerSiFulvio è l’unico dei tre fratelli Canfora ad aver lasciato il paese d’origine per andare a lavorare in città. Vicecapo del personale in una grande azienda, licenzia senza rimorsi fino a che non è lui stesso ad essere licenziato e, dopo essere finito in carcere per aver picchiato il proprio superiore, viene affidato al fratello, da anni parroco del paese in cui sono cresciuti. Costretto in un luogo lontano da ogni modernità, Fulvio decide di aiutare la chiesa locale in crisi di fondi inventandosi un miracolo: fa credere a tutti che la statua del santo piange. Accorrono così turisti e pellegrini ...

