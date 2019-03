ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Giovanni Scialpi, che da qualche anno si fa chiamare solamente, ha scelto Instagram per comunicare ai suoi fan i suoi problemi di salute: “Hodiper treda gennaio ad ora per una aritmia non sostenuta dal pacemaker, mercoledì faccio l’esame e giovedì saprò se sarò in pericolo di vita costante oppure no!”, ha scritto nella didascalia che accompagna un video in cui appare molto provato.Già a ottobre 2015 aveva affrontato i primi problemi al cuore, questa volta il cantante, famosissimo negli anni 80, parla ai suoi follower senza troppi giri di parole: “Sono un po’ triste perché il medico mi ha detto che in questo mese ho avuto una aritmia non sostenuta. Hodi. Potrebbe riaccadere, nonostante io abbia il pacemaker, e magari potrei. Questa cosa mi fa molto riflettere.” In un altro video aggiunge ulteriori ...

Noovyis : Un nuovo post (Shalpy: “Ho rischiato di morire tre volte da gennaio”) è stato pubblicato su Playhitmusic - - TutteLeNotizie : Shalpy: “Ho rischiato di morire tre volte da gennaio” - WeLoveScialpi : RT @scialpifans: Scialpi choc su Instagram: «Ho rischiato di morire per tre volte», fan in ansia -