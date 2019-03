Sfida Wierer-Vittozzi per la CdM

Biathlon - Sfida Wierer-Vittozzi per cdm : ANSA, - ROMA, 20 MAR - Amiche-nemiche per pochi giorni, quelli che, da domani a domenica, decideranno l'assegnazione della Coppa del Mondo di Biathlon. Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, reduci dai fasti e dalle medaglie conquistate ai Mondiali di Oestersund, arrivano all'ultimo appuntamento della stagione a Oslo appaiate in vetta ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oslo 2019 : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer - Sfida all’O.K. Corral per la classifica generale : Ultimo fine settimana di gare per la Coppa del Mondo di Biathlon: ad Oslo, in Norvegia, andranno in scena sprint, pursuit e mass start. Inutile negare che tutta l’attenzione, in Italia e non solo, sarà per l’epilogo nella classifica generale femminile, che vede ancora quattro atlete in corsa, ma praticamente potrebbe ben presto diventare una sfida all’OK Corral tra le nostre Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. Abbiamo già detto ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 : i convocati in vista di Salt Lake City - si riparte con la Sfida Vittozzi-Wierer : Dopo la gelida, nel vero senso della parola, tappa di Canmore, la Coppa del Mondo 2019 di Biathlon saluta senza troppi rimpianti il Canada e sbarca nello Utah, a Salt Lake City, per il weekend che segnerà la conclusione della trasferta nordamericana. Per fortuna dei protagonisti, le temperature polari (spesso sotto i -20°) di Canmore saranno un lontano ricordo, anche se sulla pista Soldier Hollow si annuncia comunque freddo e ...

Il biathlon incontra il ciclismo : ad Anterselva una divertente Sfida tra Wierer e Simoni per il Giro d’Italia 2019 : biathlon e ciclismo a braccetto ad Anterselva per il Giro d’Italia 2019. Wierer e Simoni protagonisti di una divertente sfida divertente connubio fra biathlon e ciclismo all’interno dello stadio di Anterselva, nell’imminenza della sprint maschile di Coppa del mondo. Protagonisti Dorothea Wierer e Gilberto Simoni, vincitore del Giro d’Italia nel 2001 e 2003, sullo sfondo la 17sima tappa della più importante corsa a ...

Biathlon - è Italia-Slovacchia per la Coppa del Mondo femminile? Corsa a quattro - Vittozzi e Wierer Sfidano Fialkova e Kuzmina : La Coppa del Mondo 2019 di Biathlon è giunta al giro di boa, si sono disputate le prime cinque tappe e ne mancano altrettante al termine della stagione , i Mond